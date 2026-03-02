【DMM TV】ライブ配信を“好きな視点”で楽しめる！複数カメラを切り替えられる「マルチアングル機能」をリリース

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が運営する総合動画配信サービス「DMM TV」は、ライブ配信中に複数のカメラ映像を自由に切り替えて視聴できる「マルチアングル機能」をリリースしたことをお知らせいたします。

本機能は、シンプルな操作で、1つのライブ配信に対して複数のカメラ映像を切り替えて視聴できる点が特長です。視聴者は、全体映像や出演者の表情など、その瞬間に見たい映像を自分で選びながら、より臨場感のあるライブ配信をお楽しみいただけます

今後、各ライブ配信の内容や特性に応じて「マルチアングル機能」対応作品を順次追加していく予定です。

近年、ライブ配信の視聴スタイルが多様化し、視聴者一人ひとりが「自分の見たい楽しみ方」を求める傾向が高まっています。

DMMでは、こうしたニーズに応えるため、従来の一方向的な視聴体験に加え、視聴者が主体的に参加できる新たなライブ視聴体験の提供を検討してきました。

このたびリリースする「マルチアングル機能」では、ライブ配信の臨場感を味わいながら、視聴者それぞれが見たい映像を選ぶという新たな楽しみ方を実現します。

■マルチアングル機能の特長

１. 複数カメラに対応、見たい視点を自分で選べる

1つの配信で複数の視点の映像を提供し、公演やイベントの魅力を様々な視点から楽しむことが可能。さらに、ライブ配信中に複数の視点からのカメラ映像を選択することで、視聴者それぞれの関心に合わせた視聴体験を提供。

※マルチアングル機能に対応する具体的な配信作品は、現時点では未定となっています。今後、各ライブ配信の内容や特性に応じて対応作品を順次追加していく予定です。

２.幅広いデバイスに対応

PC、スマートフォン、テレビデバイスに対応。シンプルな操作で利用可能。

＜マルチアングル機能対応デバイス（2026年3月2日現在）＞

- スマートフォン・タブレット（iOS/Android）- Amazon Fire TV- パソコン- テレビ（アクオス・レグザ・Hisense・ビエラ・Android TV）- PlayStation(R)5/PlayStation(R)4“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

なお、本機能は3月以降のライブ配信すべてに自動的に適用されるものではございません。マルチアングル機能の対応有無やアングル数は、ライブ配信ごとに設定され、作品によって利用いただけない場合がございます。

■今後の展開

マルチアングル機能に対応する具体的な配信作品は、現時点では未定となっています。

今後は、ライブ配信の内容や特性に応じて、対応作品を順次拡充していく予定です。

DMM TVは今後も、ユーザーの視聴スタイルやニーズに応じた視聴体験の提供を目指し、機能拡充を進めていきます。

■「DMM TV」について

DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。

月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は3年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,300作品、エンタメを含む21万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信された新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間：2023~2025年12月1日~19日／(株)コミュニケーション科学研究所調べ

※4 2026年1月時点

・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/

・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/