＜ピザーラ＞　春はチーズをひとり占め。　Pサイズ限定『春のナチュラルチーズトリオ』新登場

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山、代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、2026年3月4日（水）より、Pサイズ限定商品『春のナチュラルチーズトリオ』を期間限定で発売いたします。

■ひとり時間に、ちょうどいいチーズのご褒美

新生活が始まる春。少し疲れた日も、がんばった日も、“今日は自分にちょっとご褒美”。直径約22.8cmのPサイズに、チーズが主役の3つの味を詰め込んだ『春のナチュラルチーズトリオ』は、ひとりで楽しむのにちょうどいいサイズ感の一枚です。ピザーラこだわりのナチュラルチーズは、焼き上げることで香ばしさとコクがいっそう引き立ち、とろりと伸びながら芳醇な香りを広げます。ひと口ごとにまろやかな旨みがじんわりと広がる、春限定のチーズトリオです。

≪ラインナップ≫

１.チェダーチーズテリチキエッグ（NEW）

甘辛いテリヤキチキンに、コク深いチェダーチーズとやさしいたまごの旨みを重ねた春限定メニュー。

２.芳醇チェダーチーズ＆ベーコンポテト

ほくほくポテトと香ばしいベーコンに、チェダーの濃厚なコクが重なる人気メニュー。

３.とろけるチーズのテリヤキチキン

定番人気「テリヤキチキン」に、とろけるチーズを贅沢にトッピング。まろやかなコクが加わった満足感ある一枚。

大きすぎない。でも、ちゃんと満たされる。

春はチーズを、ひとり占め。

春のナチュラルチーズトリオ Pサイズ：1,980円～（税込）

■選べる“ピザーラトリオ”

ピザーラでは、Pサイズ限定で楽しめる「ピザーラトリオ」をご用意しています。

直径約22.8cmのPサイズは、

・ひとりで楽しむご褒美ピザに

・軽めのランチに

・もう一品追加したいときにぴったりのサイズ感

3つの味を1枚で楽しめる「ピザーラトリオ」で、しっかり満足。

本商品に加え、ポテマヨソーセージ・ペパロニラバー・マルゲリータを組み合わせた『人気の定番トリオ』も販売中。

その日の気分に合わせてお選びいただけます。

※価格はすべて税込です ※生地タイプにより価格が異なります

※販売期間・価格は予告なく変更する場合がございます ※写真はイメージです