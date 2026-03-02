＜ピザーラ＞ 春はチーズをひとり占め。 Pサイズ限定『春のナチュラルチーズトリオ』新登場
株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山、代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、2026年3月4日（水）より、Pサイズ限定商品『春のナチュラルチーズトリオ』を期間限定で発売いたします。
■ひとり時間に、ちょうどいいチーズのご褒美
新生活が始まる春。少し疲れた日も、がんばった日も、“今日は自分にちょっとご褒美”。直径約22.8cmのPサイズに、チーズが主役の3つの味を詰め込んだ『春のナチュラルチーズトリオ』は、ひとりで楽しむのにちょうどいいサイズ感の一枚です。ピザーラこだわりのナチュラルチーズは、焼き上げることで香ばしさとコクがいっそう引き立ち、とろりと伸びながら芳醇な香りを広げます。ひと口ごとにまろやかな旨みがじんわりと広がる、春限定のチーズトリオです。
≪ラインナップ≫
１.チェダーチーズテリチキエッグ（NEW）
甘辛いテリヤキチキンに、コク深いチェダーチーズとやさしいたまごの旨みを重ねた春限定メニュー。
２.芳醇チェダーチーズ＆ベーコンポテト
ほくほくポテトと香ばしいベーコンに、チェダーの濃厚なコクが重なる人気メニュー。
３.とろけるチーズのテリヤキチキン
定番人気「テリヤキチキン」に、とろけるチーズを贅沢にトッピング。まろやかなコクが加わった満足感ある一枚。
大きすぎない。でも、ちゃんと満たされる。
春はチーズを、ひとり占め。
春のナチュラルチーズトリオ Pサイズ：1,980円～（税込）
■選べる“ピザーラトリオ”
ピザーラでは、Pサイズ限定で楽しめる「ピザーラトリオ」をご用意しています。
直径約22.8cmのPサイズは、
・ひとりで楽しむご褒美ピザに
・軽めのランチに
・もう一品追加したいときにぴったりのサイズ感
3つの味を1枚で楽しめる「ピザーラトリオ」で、しっかり満足。
本商品に加え、ポテマヨソーセージ・ペパロニラバー・マルゲリータを組み合わせた『人気の定番トリオ』も販売中。
その日の気分に合わせてお選びいただけます。
※価格はすべて税込です ※生地タイプにより価格が異なります
※販売期間・価格は予告なく変更する場合がございます ※写真はイメージです