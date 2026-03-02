【不動産売却】会社選びの決め手は「査定額の高さ」が約3割。経験者の約3人に1人が不安・不信感を覚えた場面とは

株式会社NEXER

■不動産売却、会社選びで後悔しないために知っておきたいこと

不動産の売却は、多くの方にとって人生で何度も経験することではありません。

だからこそ、どの会社に依頼するかは大きな悩みどころです。

「査定額が高い会社を選ぶべき？」「信頼できる会社はどう見極める？」など、疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

ということで今回は鈴恵寺株式会社と共同で、事前調査で「不動産売却を経験した、または検討したことがある」と回答した全国の男女136名を対象に「不動産売却における業者選び」についてのアンケートをおこないました。

「不動産売却における業者選びに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月13日 ～ 2月23日

調査対象者：事前調査で「不動産売却を経験した、または検討したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：136サンプル

質問内容：

質問1：不動産売却を依頼する会社を選ぶ際、最も重視するポイントは何ですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：不動産会社とのやり取りで「不安に感じた」「不信感を覚えた」経験はありますか？

質問4：それはどのような場面でしたか？

質問5：売却活動中、業者からの報告や連絡の頻度に満足していましたか？

質問6：売却を依頼した後に「この会社にして良かった」と感じたポイントはありますか？

質問7：それはどんなポイントですか？

質問8：逆に「別の会社にすれば良かった」と感じたポイントはありますか？

質問9：それはどんなポイントですか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■32.4％が、会社選びで最も重視するポイントは「査定額の高さ」と回答

まず、不動産売却を依頼する会社を選ぶ際、最も重視するポイントについて聞いてみました。

最も多かった回答は「査定額の高さ」で32.4％でした。次いで「実績・信頼性」が24.3％、「対応の丁寧さ・人柄」が19.9％と続いています。

それぞれの回答理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「査定額の高さ」

・売却額でその後の人生が変わるから。（60代・男性）

・査定額が高くないと住み替えの家購入資金が足りない。（40代・男性）

・足元を見られない価格にしてほしいからです。（60代・女性）

「実績・信頼性」

・実績が多いということは、それなりにデータをたくさん保有しているということだし、他の消費者から信頼されていることの証左だと思うからです。（40代・男性）

・実績がある会社なら早く売れそうだから。（40代・女性）

・査定だけ高額でも実際に売却できなければ意味がない。（70代・男性）

「対応の丁寧さ・人柄」

・結局は人を通しての取引なので、取引するときだけでなく、アフターフォローも含めて、長く付き合いたいと思うような誠実さや信頼性などが大事。（40代・女性）

・担当者にこちらの立場を理解してもらい、親身になって担当してもらわないと、満足のゆく売却はできない。（50代・男性）

・進捗状況や売却の流れなど、気軽に相談にのってもらいたいから。（50代・男性）

査定額を重視する方は「その後の人生に直結する」という切実さがうかがえます。実績や信頼性を選んだ方は「データの蓄積」や「他の利用者からの評価」、丁寧さを選んだ方は「長期的な付き合い」を重視しているのが印象的です。

■29.4％が、不動産会社とのやり取りで「不安に感じた」「不信感を覚えた」経験が「ある」と回答

続いて、不動産会社とのやり取りで不安や不信感を覚えた経験の有無について聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方は29.4％、「ない」と回答した方は70.6％でした。

高額な取引だけに、少しの違和感が大きな不信感につながりやすいのかもしれません。

どのような場面で不安や不信感を覚えたかも聞いてみたので、一部を紹介します。

それはどのような場面でしたか？

・口先ばかりで、丁寧な連絡などが全くないことがありました。（40代・男性）

・売り急ぎをさせようとする。（50代・男性）

・頼んだ物件を全然売ろうとせずに、逆に売れないようにマイナスのことばかりを言ったりする業者がいました。（60代・男性）

・営業部員の話し方があまりにも流暢で感情が入っていないところ。（70代・男性）

・なかなか人脈がないのか、売れなかったこと。（40代・女性）

「連絡の少なさ」や「積極的に動いてくれない」という声が多く寄せられました。売り急ぎを迫られたり、物件のマイナス面ばかりを強調されたりと、売主の立場に寄り添わない対応への不満も目立ちます。

■76.5％が、売却活動中の報告や連絡の頻度に「満足していた」と回答

続いて、売却活動中の業者からの報告や連絡の頻度に対する満足度について聞いてみました。

その結果「とても満足していた」が28.7％、「やや満足していた」が47.8％で、合わせると76.5％が満足していたという結果になりました。

一方「あまり満足していない」が18.4％、「まったく満足していない」が5.1％と、合わせると23.5％は不満を感じていたことがわかります。

売却活動は数週間から数か月にわたることも珍しくありません。その間、進捗がわからない状態は売主にとって大きなストレスです。

■53.7％が「この会社にして良かった」と感じたポイントが「ある」と回答

さらに、売却を依頼した後に「この会社にして良かった」と感じたポイントの有無について聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方は53.7％、「ない」と回答した方は46.3％でした。

半数以上が何らかの満足ポイントを実感しているものの、約半数は特に印象に残る点がなかったともいえます。

どんなポイントで「この会社にして良かった」と感じたかも聞いてみたので、一部を紹介します。

それはどんなポイントですか？

・地元出身で物件の事をよく理解してくれていたのと、次々に内見客を見つけてくれ、その都度、反応を電話してくれて、予想を大幅に上回る早さで売却を決めてくれたこと。（60代・男性）

・親身になって何度も相談に乗ってくれたこと。（60代・男性）

・頻繁に途中経過報告があり懇切丁寧だった。（40代・女性）

・守秘義務を徹底してくださったことです。（50代・男性）

・希望額以上で早期に売却できた。（50代・女性）

担当者の誠実な対応や丁寧な経過報告を挙げる声が多数を占めました。売却価格だけでなく、こまめな連絡や相談のしやすさなど、プロセス全体を通じた「安心感」が満足度のポイントになっていることがわかります。

■18.4％が「別の会社にすれば良かった」と感じたポイントが「ある」と回答

最後に、逆に「別の会社にすれば良かった」と感じたポイントの有無について聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方は18.4％、「ない」と回答した方は81.6％でした。

どんなポイントで「別の会社にすれば良かった」と感じたかも聞いてみたので、一部を紹介します。

それはどんなポイントですか？

・積極的売却しようという熱意が感じられなかった。（40代・男性）

・なかなか動いてくれなかった。（60代・女性）

・あまり丁寧な説明がなかったので親切丁寧な会社がいい。（40代・男性）

・一年間、相談件数がゼロ件だった。（70代・男性）

・専任ではなく一般にした方が値下げせず出来たかもしれない。（60代・女性）

業者の熱意のなさや動きの鈍さを指摘する声が目立ちます。

契約形態の選び方に関する後悔も見られ、事前の情報収集と比較検討の重要性があらためて浮き彫りになりました。

■まとめ

今回の調査では、不動産売却における会社選びの実態が明らかになりました。最も重視されるポイントは「査定額の高さ」でしたが、「実績・信頼性」「対応の丁寧さ」を合わせると4割を超え、金額面だけでは測れない要素も大きいことがわかります。

また、約3割が不安や不信感を覚えた経験があり、約2割が「別の会社にすれば良かった」と感じていました。

不動産売却を検討する際は、査定額だけでなく担当者の対応力やコミュニケーションの質にも目を向け、複数の会社を比較したうえで信頼できるパートナーを見つけることが大切ではないでしょうか。

