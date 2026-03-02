サンリオ、スポーツに笑顔を広げる新ブランド「Sanrio Sports」を展開　～ジャパンゴルフフェア2026に出展～

株式会社サンリオ

株式会社サンリオ(本社：東京都品川区、社長：辻 朋邦)および、株式会社サンリオエンタープライズ(本社：東京都品川区、社長：金森 治良)は、サンリオキャラクターを通じてスポーツシーンに笑顔を広げるスポーツウエア＆グッズブランド「Sanrio Sports (サンリオスポーツ)」を立ち上げ、ゴルフウエアおよび関連グッズを展開いたします。

サンリオは2025年5月、長期ビジョン“みんなを笑顔に導く灯台に”を掲げ、グローバルIPプラットフォーマーを目指すことを発表しており、本取り組みは、そのビジョンのもと誕生いたしました。エンターテイメントの枠を超え、さまざまなライフスタイルシーンにおいて笑顔を広げていきたいという想いから、新たにスポーツ領域へ挑戦します。どんな瞬間にもそっと寄り添うサンリオキャラクターを通して、わくわくする気持ちを届ける存在として「Sanrio Sports」が笑顔の輪を広げてまいります。今後も取り組む競技領域を広げながら、ファッション性と機能性を兼ね備えたスポーツウエアやグッズを展開していく予定です。

また、ゴルフウエアおよび関連グッズの発売に先駆け、2026年3月6日(金)～8日(日)までパシフィコ横浜にて開催されるアジア最大級のゴルフ体験イベント「第60回ジャパンゴルフフェア2026」へ出展いたします。当日は、ブランドの世界観をいち早く体感いただけるブースを展開予定です。

Sanrio Sportsについて

株式会社サンリオのグループ会社である株式会社サンリオエンタープライズが提案するスポーツウエア&グッズブランドです。遊び心のあるアートとファッション性や機能性を兼ね備えたアイテムを通じて、大人“かわいい”スポーツスタイルを提案します。スポーツの楽しいとき、つらいとき、がんばりたいとき、どんなときもサンリオキャラクターが一緒にわくわく感を作り出し、笑顔の輪を広げます。デザインの楽しさだけでなく、快適な着心地や動きやすさにも配慮し、スポーツシーンを彩ります。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/sanriosports/

ブランドサイト：https://sanrio-enterprise.jp/sanriosports/

「第60回ジャパンゴルフフェア2026」 概要

会 期：2026年3月6日(金)～3月8日(日)

開場時間：10:00～18:00(最終日は17:00まで)

会 場：パシフィコ横浜(神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1-1)

ブース番号：5-13

入 場 料：前売券：1,000円(税込)／当日券：1,500円(税込)／通し券：2,000円(税込)

※3日間入場可能です。18歳未満・学生は無料です。来場には事前登録が必要です。詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト：https://www.japangolffair.com/

会社概要

株式会社サンリオ

設立：1960年8月10日

資本金：10,261百万円(2024年1月17日現在)

代表者名：代表取締役社長 辻 朋邦

所在地：東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎

事業内容：ソーシャル・コミュニケーション・ギフト商品の企画・販売、グリーティングカードの企画・販売、出版物の企画・販売、レストランの運営、映画の製作・配給・興行、ビデオソフトの製作・販売、ライブエンターテイメントの企画・公演、著作権の許諾、テーマパーク事業

ホームページ：https://www.sanrio.co.jp/(https://www.sanrio.co.jp/)

株式会社サンリオエンタープライズ

設立：1982年11月6日

株主：株式会社サンリオ(100％出資)

代表者名：代表取締役 金森 治良

所在地：東京都品川区大崎1-6-1

事業内容：土産品の販売、損害保険・生命保険代理店業、サンリオ本社受託業務、サンリオスポーツ事業

ホームページ：https://sanrio-enterprise.jp/