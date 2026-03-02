香ばしい屋台の味がベビースターに！焦がし醤油香る＜焼トウモロコシ味＞とソースが香ばしい＜たこ焼味＞ の2つのフレーバーが新登場！

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー（本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、つまみやすく食べやすい幅広麺でおなじみの「ベビースタードデカイラーメン」シリーズとして『ベビースタードデカイラーメン（焦がし醤油香る屋台の焼トウモロコシ味／ソースが香ばしい屋台のたこ焼味）』を、2026年3月2日（月）より全国にて期間限定発売します。

■屋台グルメをイメージした香ばしさ満点のベビースター

1999年の発売以来、つまみやすく食べやすい幅広麺と香ばしいチキンの風味でおなじみのベビースタードデカイラーメンから、屋台グルメをイメージした期間限定フレーバー「焦がし醤油香る屋台の焼トウモロコシ味」と「ソースが香ばしい屋台のたこ焼味」が登場します。

『ベビースタードデカイラーメン（焦がし醤油香る屋台の焼トウモロコシ味）』は、焼トウモロコシをイメージ。香ばしい醤油とトウモロコシの甘みが絶妙にマッチした味わいに仕上げました。

『ベビースタードデカイラーメン（ソースが香ばしい屋台のたこ焼味）』は、濃厚なソースの旨みと香ばしい風味が楽しめる味わいに仕上げています。

定番商品の『ベビースタードデカイ焼そば（ソースマヨ味）』もあわせれば、焼トウモロコシ・たこ焼・焼そばと、まるで屋台グルメめぐり！

手軽に楽しめるベビースタードデカイラーメンで、屋台グルメの味わいをお楽しみください。

【期間限定商品概要】

商品名：ベビースタードデカイラーメン

（焦がし醤油香る屋台の焼トウモロコシ味）

（上部画像左上）

内容量：62g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

発売日：2026年3月2日（月）全国のコンビニエンスストア

2026年3月16日（月）全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

商品名：ベビースタードデカイラーメン

（焦がし醤油香る屋台の焼トウモロコシ味）

（上部画像右上）

内容量：62g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

発売日：2026年3月2日（月）全国のコンビニエンスストア

2026年3月16日（月）全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

【定番商品概要】

商品名：ベビースタードデカイ焼そば（ソースマヨ味）

（上部画像左下）

内容量：67g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。