世界が祝う「リースリング・バースデー」! 591回目を記念し、丸の内ハウスにて「リースリング・バースデーフェア」開催

Wines of Germany 日本オフィス

Wines of Germany 日本オフィスは、世界に誇るドイツ最重要白ワイン用ぶどう品種「リースリング」の591回目の誕生日を記念し、2026年3月13日（金）から3月31日（火）まで、「リースリング・バースデーフェア～ワインでドイツを旅する～」を新丸ビル7F・丸の内ハウス内の全12店舗にて開催します。フェア期間中は、ドイツ各地のリースリングワインをバイザグラスで提供し、多様な味わいやスタイルを気軽にお楽しみいただけます。

ドイツを代表するぶどう品種であるリースリングは、2025年3月13日に591回目の誕生日を迎えます。現在、世界11カ所にある「Wines of Germany」情報発信事務所では3月13日を「リースリング・バースデー」として祝い、世界各地でさまざまなプロモーションやイベントが実施されています。

「リースリング」の誕生の歴史をさかのぼると、最も古い文献では1435年3月13日付の請求書が存在します。これはクラウス・クライン・フィッシュが領主カッツェンエルンボーゲン伯爵ヨハン4 世に宛てたもので、伯爵がリュッセルスハイムに建造中だった砦の隣りに植えるリースリングのぶどうの木を購入した際のものです。以来、590年間、リースリングはドイツ国内のみならず世界中で親しまれてきました。

リースリングは、ドイツのぶどう畑全体の約4分の1を占める主要品種であり、同国13のワイン生産地域すべてのイメージ形成に大きく寄与しています。栽培面積は約24,200ヘクタールにのぼり、これは世界全体のリースリング栽培面積の約45％に相当します。花のような香り、爽やかなミネラル感、柑橘系のニュアンス、ピーチやはちみつを思わせる味わいなど、辛口から甘口、ゼクト（スパークリングワイン）まで、幅広いスタイルが特徴です。

フェア参加店舗では、期間中リースリングワインをグラスで提供するほか、対象ワインのご注文で参加できるスピードくじや、SNSプレゼントキャンペーンを同時開催します。この機会にドイツ産リースリングを味わい、世界各地で展開される「リースリング・バースデー」の取り組みにご注目ください。なお、本フェア以外にも、同時期に料飲店や小売店でさまざまな関連アクティビティにもぜひご参加ください。

概要は以下の通りです。

【Riesling Birthdayフェア～ワインでドイツを旅する～概要】

■主催：Wines of Germany 日本オフィス

■開催期間：2026 年3 月13日（金）～3月31日（火）

■実施内容：リースリングをバイザグラスで販売※対象ワインは売り切れ次第終了となります。

■開催場所：新丸ビル7F 丸の内ハウス 全12店舗

URL：https://www.marunouchi-house.com/

【プレゼントキャンペーン】

リースリング・バースデーフェア期間中、フェア実施レストランにて対象ワインをご注文で抽選カード*を贈呈。その場でめくって「アタリ」がでたら、家飲みで活躍するオリジナルワインストッパーをプレゼント。

※抽選カードはなくなり次第終了

【Instagramキャンペーン】

リースリング・バースデーフェア期間中、公式インスタグラムをフォロー、該当のキャンペーン投稿に「いいね！＆コメント」を頂いた中から、抽選で10名様に、ドイツ産のリースリングワインをプレゼントいたします。

■賞品：リースリングワインボトル1本（各当選者に1本プレゼント）

■応募期間：2026 年3 月６日（金）～3月31日（火）

■応募条件：

１. @winesofgermanyjpをフォロー

２. キャンペーン告知投稿に「いいね！」

３. ドイツ・リースリングの魅力をコメント投稿

■当選発表：2026年4月上旬より順次、ご当選された方へのみご連絡いたします。

Wines of Germany について

Wines of Germanyは、ドイツワイン業界のコミュニケーションおよびマーケティングを担う組織です。ドイツ国内外において中立的立場でマーケティングを展開し、ドイツの13のワイン生産地域のワインの品質と販売を促進しています。主な活動は、広報業務、消費者対象のイベントやキャンペーンの実施、国内外の展示会への参加、また生産者と共に、ワイン業界関係者対象のワインの紹介や試飲会も実施しています。