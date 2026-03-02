『今世は当主になります POP UP SHOP in あみあみ』が開催。新商品の販売やノベルティ配布を実施。
大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ池袋miniフェアグッズ店」にて、『今世は当主になります POP UP SHOP in あみあみ』を、2026年3月6日(金)～3月22日(日)の期間で開催いたします。
■注目ポイント
１.「今世は当主になります」の限定商品や新商品を販売予定。
２.店内装飾や等身大パネルの展示を実施。
３.対象商品を1会計2,000円(税込)お買い上げごとに、「特典カード(全6種)」をランダムで1枚プレゼント！
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
【開催概要】
■今世は当主になります POP UP SHOP in あみあみ
■開催場所：あみあみ池袋miniフェアグッズ店 イベントスペース
■開催期間：2026年3月6日(金)～3月22日(日)
※特典はなくなり次第終了します。
※状況に応じて、購入制限・入場制限を設ける場合がございます。
※詳細は@amiami_i_event(https://x.com/amiami_i_event)にてお知らせします。
■商品一覧
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
■購入者特典
対象商品を1会計2,000円(税込)お買い上げごとに、「特典カード(全6種)」をランダムで1枚プレゼント！
※ランダムでのお渡しとなります。柄はお選びいただけません。
※配布は無くなり次第終了となります。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
(C)Mon,Antstudio,Kim Roah 2021 / D&C MEDIA
【店舗情報】
