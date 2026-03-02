『今世は当主になります POP UP SHOP in あみあみ』が開催。新商品の販売やノベルティ配布を実施。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ池袋miniフェアグッズ店」にて、『今世は当主になります POP UP SHOP in あみあみ』を、2026年3月6日(金)～3月22日(日)の期間で開催いたします。

■注目ポイント

１.「今世は当主になります」の限定商品や新商品を販売予定。

２.店内装飾や等身大パネルの展示を実施。

３.対象商品を1会計2,000円(税込)お買い上げごとに、「特典カード(全6種)」をランダムで1枚プレゼント！

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

【開催概要】

■今世は当主になります POP UP SHOP in あみあみ

■開催場所：あみあみ池袋miniフェアグッズ店 イベントスペース

■開催期間：2026年3月6日(金)～3月22日(日)

※特典はなくなり次第終了します。

※状況に応じて、購入制限・入場制限を設ける場合がございます。

※詳細は@amiami_i_event(https://x.com/amiami_i_event)にてお知らせします。

■商品一覧

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■購入者特典

対象商品を1会計2,000円(税込)お買い上げごとに、「特典カード(全6種)」をランダムで1枚プレゼント！

※ランダムでのお渡しとなります。柄はお選びいただけません。

※配布は無くなり次第終了となります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

(C)Mon,Antstudio,Kim Roah 2021 / D&C MEDIA

【店舗情報】

