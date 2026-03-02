案内付き春の登山ツアー「THE HIKE Suzuka 7 Mountains in MT. ODAKA」開催！

菰野町

三重県菰野町では、案内付き春の登山ツアー「THE HIKE Suzuka 7 Mountains in MT. ODAKA(https://www.kanko-komono.com/news/4152/)（尾高山）」を、2026年3月5日（木）に開催します。

今回の舞台は、地元で親しまれている尾高山（標高533m）。

標高は低いものの、尾根道・沢沿い・展望ポイントなど変化に富んだ登山道が続き、初心者から経験者まで楽しめる山として知られています。

登山のハイシーズンを前に、まずは地元の低山で経験を積み、御在所岳など鈴鹿の名峰にチャレンジしてみませんか。

■ ツアーの見どころ

・登山ガイドによる案内付きツアーで安心

・登山系YouTuber Mt.Gさんがゲストハイカーとして参加

・春の自然を感じながら、無理のない行程で登山を体験

・参加者には先行プレゼントの特典あり

■ 開催概要

開催日：2026年3月5日（木）

受付・集合時間：午前8時30分

※登山系YouTuber「Mt.G」さんがゲストハイカーとして参加します

集合場所：三重県民の森 大駐車場

（〒510-1251 三重県三重郡菰野町千草7181-3）

参加費：3,000円（税込）

※参加特典あり

定員：先着20名（事前申込制）

参加資格：小学4年生以上～80歳未満

登山道を約3時間、自分の力で歩ける体力のある方

■ 申込方法

申込開始日：2026年2月9日（月） 午前6時～

申込フォーム：https://logoform.jp/form/HMrs/1425881

■ お問い合わせ

菰野町役場 コミュニティ振興課

TEL：059-391-1160

地元の山を知り、自然を楽しみ、次のステップへ。

春の訪れを感じながら歩く、特別な登山体験をぜひお楽しみください。