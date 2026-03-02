【三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲】平成カルチャーを楽しめるコンテンツが盛りだくさん！平成レトロ“KAWAII MARKET”開催！

写真拡大 (全15枚)

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

　株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：保坂 大輔）は、三井不動産商業マネジメント株式会社(東京都中央区代表取締役社長：大林 修)が運営するアーバンドック ららぽーと豊洲で、2026年3月13日(金)～3月29日(日)の期間に開催される、平成レトロを楽しめる「KAWAII MARKET」に「ナルミヤキャラクターズ」として参画いたします。



　本イベントでは、子どもから大人まで幅広い世代に愛されるナルミヤキャラクターズとのコラボを中心に、平成カルチャーを楽しめるコンテンツが盛りだくさん！


　館内では、ららぽーと豊洲オリジナルデザインの限定ノベルティがもらえるキャンペーンや、重ね押しスタンプラリー、ワークショップなど、まるで平成にタイムスリップしたような空間をお楽しみいただけます。また、一部イベントはららテラスHARUMI FLAGでも開催いたします。


　ぜひ、この機会にアーバンドック ららぽーと豊洲・ららテラスHARUMI FLAGで平成レトロをお楽しみください。



▼詳細については、施設ウェブサイトをご覧ください。


https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/toyosu/event/3303550.html




(C)NARUMIYA INTERNATIONAL CO．，LTD．

ららぽーと豊洲オリジナルデザイン！オリジナルアクリルキーホルダーがもらえる「お買い上げプレゼントキャンペーン！」

　期間中、対象店舗にて3,000円(税込・合算不可)以上のお買い上げレシートをご提示で、オリジナルアクリルキーホルダーをプレゼントいたします。(全4種)



日程：2026年3月13日(金)～29日(日)


対象施設：アーバンドック ららぽーと豊洲


引換場所：〈ららぽーと豊洲１〉1F 総合案内所



※レシート1枚につき1点のお渡しとなります。


※レシートは他キャンペーンとの併用不可。


※一度ご提示いただいたレシートの再利用はできません。


※無くなり次第終了となります。


※ランダムでのお渡しとなるため、絵柄を選ぶことはできません。


　また、お渡し後の交換は出来かねます。


※対象店舗など詳細は施設ウェブサイトをご確認ください






ららぽーと豊洲・ららテラスHARUMI FLAGオリジナルデザイン！対象店舗利用でもらえる！「オリジナルスマホステッカー！」

期間中、対象店舗をご利用でオリジナルスマホステッカーをプレゼントいたします。(全4種)



日程：2026年3月13日(金)～29日(日)


対象施設：アーバンドック ららぽーと豊洲


　　　　　ららテラスHARUMI FLAG






※無くなり次第終了となります。


※お会計時に店舗スタッフへステッカー希望の旨をお伝えください。


※ランダムでのお渡しとなるため、絵柄を選ぶことはできません。


　また、お渡し後の交換は出来かねます。


※対象店舗など詳細は施設ウェブサイトをご確認ください。


カラフルなナルミヤキャラクターズが完成！「重ね押しスタンプラリー開催！」

　期間中、ショッピングで館内を巡りながら楽しめる「重ね押しスタンプラリー」を実施いたします。色や形の異なるスタンプを順番に重ねて押していくことで、最後にはオリジナルの絵柄が完成！



日程：2026年3月13日(金)～29日(日)


対象施設：


・アーバンドック ららぽーと豊洲


　「メゾピアノジュニア」＆「デイジーラヴァーズ」デザイン


・ららテラスHARUMI FLAG


　「エンジェルブルー」＆「ポンポネットジュニア」デザイン


※台紙が無くなり次第終了となります。



ららぽーと豊洲

ららテラス HARUMI FLAG

(C)NARUMIYA INTERNATIONAL CO．，LTD．


※掲載内容は予告なく変更される可能性がございます。　※画像はすべてイメージです。


ナルミヤキャラクターズの「フォトスポット」が登場！

館内に、ナルミヤキャラクターズのフォトスポットが登場し！


キャラクターたちと一緒に写真が撮れるかわいいらしい空間となっています。



日程：2026年3月13日(金)～29日(日)


対象施設：アーバンドック ららぽーと豊洲


設置場所：〈ららぽーと豊洲３〉2F 有隣堂前






オリジナルカラフル時計をつくるワークショップを開催！ナルミヤキャラクターズのアクリルチャームを付けてあなただけの腕時計が完成！

　オリジナルカラフル腕時計をつくるワークショップを開催いたします。ナルミヤキャラクターズのオリジナルアクリルチャームを付けて、あなただけの腕時計をぜひつくってみてください！



日程：2026年3月20日(金・祝)～22日(日)


対象施設：アーバンドック ららぽーと豊洲


開催場所：〈ららぽーと豊洲1〉サウスポート 1F ZARA前


参加費用：500円(現金のみ)


定　　員：各日100名様(各回20名様)


時　　間：１.11:00~ ２.13:00~ ３.14:00~


　　　　　４.15:00~ ５.16:00~　(各回約45分)





※対象年齢6歳以上。


※10:00より各回分全ての整理券を会場にて配布いたします。


※定員に達し次第終了となります。


※アクリルチャームの種類はお選びいただけない可能性がございます。


※三井ショッピングパークポイント付与および駐車場お買上げサービス対象外となります。



※掲載内容は予告なく変更される可能性がございます。　


※画像はすべてイメージです。






SNSプレゼントキャンペーン開催！

　期間中に、アーバンドック ららぽーと豊洲とららテラス HARUMI FLAGの公式Instagramアカウント両方をフォローのうえ、対象投稿を「いいね！」いただいた方の中から、抽選で5名様に


【ナカムラくん】ミニ巾着＆お顔ミラーのセットをプレゼント！



応募期間：2026年3月13日(金)～3月29日(日)


応募方法：アーバンドック ららぽーと豊洲 公式Instagram


　　　　　(https://www.instagram.com/lalaport_toyosu/)


　　　　　　ららテラスHARUMI FLAG 公式Instagram


　　　　　(https://www.instagram.com/lalaterrace_harumi_flag/）


　　　　　　　の両方をフォロー＆対象投稿に「いいね！」





※アカウント非公開の方は、応募対象外となります。


※当選者の方には2026年4月中旬ごろにダイレクトメッセージにてご連絡いたします。



※掲載内容は予告なく変更される可能性がございます。　※画像はすべてイメージです。


「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」について

名称　　　：三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲


所在地　　：東京都江東区豊洲2-4-9


　　　　　　TEL 0570-077-732(代表) (受付時間10：00～18：00)


運営　　　：三井不動産商業マネジメント株式会社


店舗数　　 : 約180店舗　※2026年2月時点


営業時間 ：最新の営業時間は下記 URL よりご確認ください。


　　　　　　https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/toyosu/


交通　　　：東京メトロ有楽町線　「豊洲」駅2b出口直結・ゆりかもめ「豊洲」駅直結




「三井ショッピングパーク ららテラス HARUMI FLAG」について

名称　　　：三井ショッピングパーク ららテラス HARUMI FLAG


所在地　　：東京都中央区晴海5-2-31


運営　　　：三井不動産商業マネジメント株式会社


店舗数　　 : 約40店舗


営業時間 ：最新の営業時間は下記 URL よりご確認ください。


　　　　　　https://mitsui-shopping-park.com/lalat-harumiflag/　


交通　　　：都営地下鉄大江戸線「勝どき駅」（A3a出口利用）から徒歩16分




ナルミヤキャラクターズについて

2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、「エンジェルブルー」「メゾピアノジュニア」「ポンポネットジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。





◇ベリエちゃん


mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）のオリジナルキャラクター。


ベリエちゃん公式Xアカウント https://x.com/berriefan(https://x.com/berriefan)


ベリエちゃん公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/berriechan_official/(https://www.instagram.com/berriechan_official/)


◇ミントくん


pom ponette junior（ポンポネット ジュニア）のオリジナルキャラクター。


ミントくん公式Xアカウント https://x.com/pomponette_MINT(https://x.com/pomponette_MINT)


◇ナカムラくん


ANGEL BLUE（エンジェルブルー）のオリジナルキャラクター。


ナカムラくん公式Xアカウント https://x.com/nakamurakunfan(https://x.com/nakamurakunfan)


エンジェルブルー＆ナカムラくん公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/angelblue_official/


◇ルッキー


DAISY LOVERS（デイジーラヴァーズ）のオリジナルキャラクター。


DAISY LOVERS公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/daisylovers_official/(https://www.instagram.com/daisylovers_official/)




株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」
http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR

■お問い合わせ
https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx