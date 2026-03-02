＜KIMONO ARCH＞2026 Spring & Summer LOOK 公開

株式会社やまと

株式会社やまと（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢嶋孝行）が展開する「KIMONO ARCH（キモノアーチ）」は、2026年3月4日（水）に2026 Spring & Summer CollectionのLOOKを公開いたしました。

【Brand Message】

LOOKはこちら :https://www.kimonoarch.com/look/001.html

さんちと共に作った服には、

見た目だけでは測りきれない温もりや、土地の風土、つくり手の想い、

そして長い時間をかけて磨かれてきた技術が内包されています。

わたしたちがつくるのは、手しごとを纏う服です。

服の背景を知り「手しごとを纏う」ということは、

日々が小さな豊かさに溢れていることを教えてくれます。

私たちARCH は「きものを通して、世界を見わたす。」をコンセプトに掲げています。

それは、日本人の細部へのまなざしや控えめに表れる美意識、

きものの形や着付けに表れる感性、日本のものづくりに宿る精神性を持ちながら、

まだ見ぬ世界への興味を探求することです。

地域と世界、過去と現在をつなぎ、日本と世界の個性から感じられる魅力を、

KIMONO ARCH として表現していきます。

きものと洋服の間にある垣根を、いつか自然に超えていけるように。

そして、さまざまな地域の個性や文化をつなぐ

架け橋（ARCH）でありたいと願っています。

2026 Spring & Summer Collection 概要

・LOOK 公開日：2026年3月4日（水）

・販売開始日：2026年3月28日(土)より順次

・取り扱い：KIMONO ARCH 原宿

KIMONO ARCH 下北沢

KIMONO ARCH / Y. & SONS in Paris

KIMONO ARCH オンラインストア(https://kimonoarch.base.ec/)

＜Shop Information＞

KIMONO ARCH 原宿

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3丁目18-22(https://maps.app.goo.gl/UBRqvrUpUvsrU3UL6)

営業時間 11:30 - 20:00

KIMONO ARCH 下北沢

〒155-0031 東京都世田谷区北沢2丁目27-2(https://maps.app.goo.gl/9GVSWa87goEHr5857)

営業時間 12:00 - 20:00（月・火曜定休）

KIMONO ARCH / Y. & SONS in Paris

25 Rue du Bourg-Tibourg 75004 Paris(https://maps.app.goo.gl/ZkxeHu5Edg2uwo1r6)

営業時間 11:00 - 19:00（月・祝日定休）

about KIMONO ARCH

Brand Concept：「きもの通して世界を見わたす」

世界中の個性や文化の架け橋となれるようにと想いを込めた「KIMONO ARCH」。

世界と日本を、きものと人を、つなぐ「架け橋」として未知の世界を魅せていきます。

Brand Site：https://www.kimonoarch.com/

Instagram：＠kimono_arch(https://www.instagram.com/kimono_arch/)