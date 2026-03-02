nanacoポイントで子ども食支援、ナナコネクトにて「こどもごちめし」応援ポイント特典を開始

NPO法人 Kids Future Passport

地域の飲食店を子ども食堂として活用するサービス「こどもごちめし」を運営する、NPO法人Kids Future Passport（読み：キッズ・フューチャー・パスポート／代表理事：中本真理子／所在地：福岡県福岡市博多区、以下 KFP）は、株式会社セブン・カードサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 竹内洋、以下セブン・カードサービス）が提供する「ナナコネクト」において、応援ポイント数に応じてオリジナル特典を提供する「応援特典」を2026年3月1日（日）より開始いたしました。本取り組みは、nanacoポイントを通じた寄附参加の拡大および継続的な支援の促進を目的としています。

詳細を見る :https://www.nanaco-net.jp/nanaconnect/■ナナコネクト概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124773/table/57_1_2a7cc2474d89bc364c4d1d6eda58d373.jpg?v=202603020151 ]■背景

「ナナコネクト」を通じた寄附は、日常生活の延長線上で子ども支援に参加できる点が特徴です。一方で、より多くの方に継続的に応援いただくためには、寄附を通じた参加の実感や楽しみを感じられる仕組みが重要であると考えました。

そこで今回、応援ポイントの累計数に応じて進呈する、新たなオリジナル特典制度を開始いたします。本制度の導入にあたり、「こどもごちめし」のアンバサダーであるつむぱぱ氏のご協力のもと、ここでしか手に入らない限定デザイン特典を用意しました。

ポイント寄附が子どもたちへの食支援につながると同時に、応援の積み重ねに応じて特典を受け取ることができる仕組みとすることで、支援そのものを前向きに、楽しみながら参加いただける取り組みとしています。既存の支援者はもちろん、これまで支援に触れる機会がなかった方にも参加しやすい環境を整え、活動の輪を広げてまいります。

■ 応援特典概要

本特典は、「ごちにゃん」または「つむぱぱ」カードデザインを選択いただき、nanacoポイントを通じて、こどもごちめしへ支援いただいた方が対象となります。

・ごちにゃん応援特典

※月次締めの単月集計となります。

※月が変わると集計はリセットされ、1ヶ月間の達成ポイント数に応じて上記の特典を配布します。

・つむぱぱ応援特典

※ポイントが累計でカウントされます。

※例：累計100P達成で「スマホ壁紙A」、累計200P達成で「スマホ壁紙B」を配布します。

■ 今後の展望

今後は「ナナコネクト」との連携モデルを基盤に、クレジットカード会社や各種ポイント事業者との協業を推進し、ポイントを活用した寄附参加の選択肢を拡充してまいります。日常消費の中で自然に生まれるポイントを、子どもの食支援へと循環させる仕組みを広げることで、

- 利用者にとっては参加しやすい支援導線- 企業にとっては社会的価値創出

を両立する取り組みとして発展させていきます。

■つむぱぱについて

「アイデア×クリエイティブの力で子育てをエンタメに変える。」を掲げるSNSフォロワー約180万人超の人気クリエイター。コミックエッセイ「きみはぱぱがすき？」や絵本の出版、百貨店での展示会さまざまなブランドとのコラボなど多彩な活動を展開。

Instagram @tsumugitopan

詳細を見る :https://www.instagram.com/tsumugitopan/■こどもごちめしとは

「こどもごちめし」は、困窮と向き合うこども達により広くお食事を届けたいと2023年7月にスタートした活動です。これまでこども食堂の運営はボランティアの力で成り立つことが多く、人手や資金不足・定期的な開催の難しさが大きな課題となり、持続的な活動には高いハードルがありました。そこで、KFPでは、ITデジタルを利活用した“こども食堂のDX化“によって、三方よしの仕組みを使った「こどもごちめし」の仕組みを使い、子どもたちに栄養満点の食事を提供することで、人の身体的および精神的な幸せを支援します。

こどもごちめし仕組み図■NPO法人 Kids Future Passport 概要

所在地：福岡県福岡市博多区千代1-20-31福岡県千代合同庁舎6階 オフィス4

設立日：2023年6月2日

代表理事：中本真理子

事業内容：地域こども支援事業「こどもごちめし」

ホームページ：https://kids-future-passport.org/

子ども支援活動のために設立されたNPO法人です。全ての子どもの健やかな成長を見守る持続可能な仕組みを目指し「こどもごちめし」を運営しています。 企業や個人から寄附や支援金を基金とし、地域の登録飲食店で子どもたちに食事を提供しています。

「こどもごちめし」はGigi株式会社の有するGOCHIプラットフォームを利用しています。