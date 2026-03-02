～「湊川隧道」から生まれる日本酒革新プロジェクト～辻村史朗が揮毫した「子」を冠する熟成酒「隧 ZUI SAKE 2020 子 Aged 5 years old」ついに誕生！

早駒運輸株式会社

このたび、神戸が誇る近代化産業遺産「湊川隧道」を舞台に、2020年より育まれてきた日本酒プロジェクト『湊川隧道貯蔵酒「隧 -ZUI-」』が、新たな挑戦として、熟成酒『隧 ZUI SAKE 2020 子（ね） Aged 5 years old』を世に送り出します。本酒は、隧道の静寂の中で5年の時を経て熟成され、2026年2月5日（木）に晴れて蔵出しの日を迎えました。

辻村史朗が揮毫した「子」を冠す「隧 ZUI SAKE 2020 子 Aged 5 years old」2026年2月5日蔵出しの様子新酒の蔵出しを祝した鏡開き渡辺真二代表と神戸シーバスのクルー「隧 ZUI SAKE 2020 子 Aged 5 years old」

船上にて記者発表会と「子」試飲会を開催3月5日10時～船上記者発表会

そしてこのたび、販売価格および販売数量が正式に決定いたしましたことから、2026年3月5日（木）、早駒運輸株式会社が運航するクルーズ船「boh boh KOBE」にて記者発表会を開催し、商品に関する詳細を発表いたします。本商品の販売は数量限定の抽選制とし、公式ウェブサイトにて受付を行います。

当日は、販売価格や商品概要の発表に加え、報道関係者の皆様を対象に、5年熟成酒「隧 ZUI SAKE 2020 子 Aged 5 years old」の試飲をご用意しております。港町・神戸の海に浮かぶ船上という特別な空間で、湊川隧道の静寂の中で育まれた熟成酒の真価をご体感いただける、またとない機会となります。歴史と海、そして時を重ねた一滴が交わる瞬間を、ぜひその場でお確かめください。詳細につきましては、下記をご確認のうえ、ぜひご来場賜りますようお願い申し上げます。

光も、風も、振動さえも届かない場所。明治34年に築かれた歴史の奥深くで、ただひたすらに時を重ねた一本。

■ 時間を醸すという挑戦

湊川隧道貯蔵酒「隧-ZUI-」は、2020年に始動した革新的な日本酒熟成プロジェクトです。2020年4月から2025年3月にかけて、早駒運輸株式会社、株式会社神戸酒心館、湊川隧道保存友の会および兵庫県の4者が連携して推進し、さらに2025年4月には新たなプロポーザル「湊川隧道の保存・活用事業」に採択されたことで、長期にわたる貯蔵の継続が可能となりました。

2020年から2026年までの6代にわたる「隧-ZUI-」湊川隧道内部は安定した気温を保つ「天然のカーヴ」

年間を通じて安定した気候を保つ湊川隧道は、天然のカーヴ（貯蔵庫）として日本酒の熟成に最適な環境を備えています。冷却設備を必要とせず、CO2を排出しない環境に配慮した貯蔵空間である点も、この取り組みの大きな特徴です。

本事業は、国登録有形文化財である「湊川隧道」という歴史的遺産を、単に保存するにとどまらず「活かす」ことで地域資源としての価値を高め、隧道の魅力や地域の歴史・文化・暮らしを広く発信することを目的としています。

これまで2020年から2025年まで毎年3,000本の日本酒を半年間貯蔵し、その年の「隧 -ZUI-」として蔵出しを重ね、6代目「乙巳（Kinoto-mi）」までが誕生してきました。

6代目「乙巳（Kinoto-mi）」2020年5月に蔵入れされた日本酒がついに蔵出しされた2月5日に実施した「蔵出し」

その一方で、2020年5月に蔵入れされた本酒は、特別酒として別格に保管され続け、5年という歳月を経て静寂の中から、2026年2月5日に蔵出しされました。

蔵出し当日は、早駒運輸株式会社 代表取締役社長・渡辺 真二をはじめ、株式会社神戸酒心館 代表取締役社長・安福 武之助氏、兵庫県神戸県民センター長・内藤 良介氏、湊川隧道保存友の会 会長・新谷 和氏が臨席し、報道関係者を含む多くの関係者が見守る中、その歴史的瞬間を分かち合いました。

隧道の静寂を破ることなく丁寧に運び出されたその姿は、まさに“時の結晶”と呼ぶにふさわしいものでした。

力強い「子」を冠する熟成酒作陶家・辻村史朗が揮毫したラベルを冠する美しき1本

本酒のラベルには、世界的作陶家・辻村史朗が揮毫した「子（ね）」の書を採用しました。辻村氏にとって、長き作家人生の中でも初の試みとなる「十二支」揮毫への挑戦。その中から、貯蔵を開始した2020年の干支である「子」を選定し、力強く冠した本作は、酒と芸術が共鳴する極めて希少な意匠となっています。

さらに2025年10月、辻村氏は実際に湊川隧道を訪問。悠久の静寂と歴史の重みに触れ、隧道に眠る熟成酒を前に、自身の思想と美意識を重ね合わせ、新たな着想を得ました。その体験から生まれたのが、本酒のためだけに作陶された酒器、「黒盃（くろさかずき）」です。

2025年10月、辻村史朗自ら「湊川隧道」を訪問眠り続けた熟成酒から新たな着想を得る黒盃― 酒の魂を引き出す器―

辻村氏の作品は、自然の土と炎にすべてを委ねて生み出される、唯一無二の造形です。同じものは二つと存在せず、一点一点が異なる表情を宿しています。黒盃は、単なる酒器ではなく、それは「隧 －ZUI－」の世界観を体現する存在として、深く薫り高い熟成酒と呼応し、酒の温度、香り、口当たりに繊細な変化をもたらします。

酒に“余白”を与え、本来の個性を静かに解き放つ器。黒盃は、熟成酒「隧 －ZUI－」の魅力を最大限に引き出し、味わいを体験へと昇華させます。

唯一無二の造形 「黒盃（くろさかずき）」詳細を見る :https://zuisakefromkobe-ko.jp/

【「隧 ZUI SAKE 2020 子 Aged 5 years old」商品 概要】

蔵出しされた熟成酒は、湊川隧道での貯蔵という希少価値の高いものであり、数量限定の商品化となるため、抽選による販売をいたします。

ボトル単品での販売種類・販売価格・販売数量

（1） 「隧 ZUI SAKE 2020 子 Aged 5 years old」（単品）

5年熟成 生酛純米酒 500ml ボトル

販 売 価 格：記者会見当日発表

第１次販売 数量：記者会見当日発表

辻村史朗 黒盃付きでの販売

（2）「隧 ZUI SAKE 2020 子 Aged 5 years old」辻村史朗 黒盃付き

5年熟成 生酛純米酒 500ml ボトル、酒器「黒盃」

販 売 価 格：記者会見当日発表

第１次販売 数量：記者会見当日発表

≪第1次販売・申込み≫

□受 付 期 間 ： 記者会見当日発表

□当選結果発表：記者会見当日発表

□受付方法：

公式ウェブサイトhttps://zuisakefromkobe-ko.jp/

【boh boh KOBE船上 記者発表会 概要】

日時：2026年3月5日（木） 10時00分～11時00分

会場：boh boh KOBE 船上

（住所：神戸市中央区波止場町7番1号 かもめりあ前5番のりばより乗船）

内容：「子」販売価格の詳細発表、代表企業より挨拶、質疑応答、試飲会 等

「かもめりあ」前5番桟橋より乗船 （神戸市中央区波止場町7番1号）

隧道で育まれた時間。

神戸の歴史。

そして、作家の美意識。

それらすべてが重なり合い、ひとつの酒となりました。

それは単なる熟成酒ではなく、

時を封じ込めた芸術作品とも呼ぶべき存在です。

本取り組みの趣旨とその価値につきまして、

ぜひご高覧のうえ、ご取材賜りますよう心よりお願い申し上げます。

ZUI新ホームページhttps://prtimes.jp/a/?f=d127012-113-1cdc36527823c7c7a0f2b4ed68ade107.pdf