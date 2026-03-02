【ゼッテリア】「ランチセットポテト 無料サイズアップ」キャンペーン！3月4日（水）～10日（火）の平日5日間限定で開催！

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社バーガー・ワン（代表取締役社長：井上 卓士 本社：東京都港区）が展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、平日のランチタイム（10:30～15:00）限定で590円から販売しているランチセットを、さらにお得にお楽しみいただけるよう、セットの「フレンチフライポテト」をMサイズからLサイズに無料でサイズアップできるキャンペーンを、3月4日（水）から3月10日（火）までの平日5日間限定で開催します。

ゼッテリアのランチセットは、平日のランチタイム（10:30～15:00）限定で、看板商品「絶品ビーフバーガー」や「4種のチーズバーガー」「てりやきビーフバーガー」など、全６種の人気のハンバーガーと「フレンチフライポテト」「ドリンク」の組み合わせを、通常価格より最大200円お得にお楽しみいただける商品です。

本キャンペーンでは、通常はプラス50円で「フレンチフライポテト」MサイズをLサイズに変更可能なところを、無料でサイズアップができる大変お得な５日間です。

ぜひこの機会に、お得でボリュームたっぷりな、ゼッテリアのランチセットをお楽しみください。

※表示価格は全て税込です。

※一部店舗を除く230店舗で販売予定です。（3月2日時点）

【ランチセット商品一例】※表示価格は全てポテトLサイズ変更後の価格です。

商品名：絶品ビーフバーガーランチセット

価格：790円（通常価格940円）

通常価格より150円お得！

商品名：4種のチーズバーガーランチセット

価格：690円（通常価格840円）

通常価格より150円お得！

商品名：てりやきビーフバーガーランチセット

価格：590円（通常価格820円）

通常価格より230円お得！