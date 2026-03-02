HCLTech、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業 2026」に選出

株式会社エイチシーエル・ジャパン

グローバルテクノロジー企業であるHCLTechは、Fortune誌の2026年版「World’s Most Admired Companies（世界で最も賞賛される企業）」(https://fortune.com/ranking/worlds-most-admired-companies/2026/)に選出されました。これは、一貫した業績、テクノロジー主導のイノベーション、そして顧客、従業員、ステークホルダーに対する長期的な価値創造への取り組みが高く評価されたものです。

HCLTechの最高経営責任者（CEO）兼マネージングディレクターであるC. Vijayakumarは、次のように述べています。「今回の評価は、当社の社員が日々、顧客やパートナーの皆様から寄せていただいている信頼の証です。これは、最高のテクノロジーと人材を結集するという、当社のパーパスの強さを示すものでもあります。テクノロジーを取り巻く環境が進化し続ける中で、当社は今後も、AIを活用した意義ある成果の創出に注力するとともに、顧客、社員、地域社会、そして地球に対してポジティブなインパクトを生み出していきます」

Fortune誌のEditor in Chief 兼 Chief Content OfficerであるAlyson Shontell氏は、次のように述べています。「Fortuneは、今年の『World’s Most Admired Companies』に選出された企業を、誇りをもって称えます。これらの企業は、真のイノベーション、レジリエントなリーダーシップ、そしてグローバルなインパクトにおいて高い基準を打ち立ててきました。AIをはじめとする急速に進化するテクノロジーが産業全体を変革する中、これらの企業は、明確な目的意識と先見性をもって進化し続ける力において際立っており、グローバルビジネスの進むべき方向を示すとともに、私たちの働き方やリーダーシップの未来を形づくっています」

「World’s Most Admired Companies」は毎年発表されており、3,000名以上の経営幹部、取締役、アナリストを対象とした調査に基づき、経営の質、イノベーション、グローバル競争力、人材獲得力、社会的責任など9つの主要項目で企業を評価しています。HCLTechはITサービス分野において、「Most Admired Company」に選出されました。これは、顧客および業界パートナーから高い評価を得ていることを示すものです。

HCLTechについて

HCLTechは、AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中心とした業界トップクラスの技術力を提供するグローバルテクノロジー企業です。

インドに本社を置き、60か国以上に226,300人を超える社員を擁し、幅広いテクノロジーサービスと製品ポートフォリオを活用して、業界をリードするソリューションを提供しています。

金融サービス、製造業、ライフサイエンスとヘルスケア、ハイテク、半導体、通信とメディア、小売と消費財、モビリティ、公共サービスといった主要産業分野すべてにわたって顧客と協働し、業界向けソリューションをご提案、ご提供しています。

2025年12月末までの12ケ月間の連結売上高は145億ドルでした。

