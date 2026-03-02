おトクが、止まらない45周年大感謝祭！対象のペットボトル飲料のサントリー「伊右衛門」「烏龍茶」を買うと、「伊右衛門　毎日すこやか濃い緑茶」が翌週に無料でもらえる！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキ―ワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんちょっとおトク」を目指した取り組みの一環として、飲料・チキン・パン・おむすびなど、さまざまな商品で生活を応援する「45周年大感謝祭」を全国のファミリーマート約16,400店で開催いたします。

今回のキャンペーンでは、2026年3月3日（火）から3月9日（月）まで、対象のサントリー「伊右衛門」もしくは「烏龍茶」を買うと、翌週にファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」の「伊右衛門 毎日すこやか濃い緑茶」が1本もらえる無料引換券が発券されます。

■ 45周年を記念した「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」、対象のペットボトル飲料を買うと、翌週に1本無料でもらえる！

昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、ファミリーマートでは「たのしいおトク」を追求し、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクにお買い物をお楽しみいただける「ファミマのお得リレー」を継続して実施しております。

今回は、対象のペットボトル飲料の「伊右衛門」もしくは「烏龍茶」のいずれか1本買うと、ファミマル「伊右衛門 毎日すこやか濃い緑茶」が翌週1本もらえる無料引換券が発券されます。

この機会にぜひ、ファミリーマートでおトクなお買い物をお楽しみください。

【発券期間】2026年3月3日（火）～2026年3月9日（月）

【引換期間】2026年3月10日（火）AM7時～2026年3月16日（月）

【対象商品】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46210/table/2206_1_95a64acc9d4dd680990bf16f8147e4de.jpg?v=202603020151 ]

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

※ホット飲料は対象外となります。

【注意事項】

・無料引換券はレシートに印字されます。

・無料引換券は、他の割引施策や優待サービスとの併用はできません。

・画像はイメージです。

・店舗により一部商品を取り扱っていない場合、または品切れの場合があります。

・キャンペーンは予告なく内容を変更または中止する場合があります。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html