各ランク達成ごとに景品が当たる抽選権とクーポンがもらえる！セブン‐イレブンアプリで「買うほどランクアップチャレンジ」が3月も開催

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、セブン‐イレブンアプリの会員コードをスキャンしてお買い物すると、期間中の累計お買い物金額に応じてランクがアップし、最大10枚のクーポンと各ランクに応じて景品が当たる抽選権が届く「買うほどランクアップチャレンジ」を、2026年3月1日（日）～3月31日（火）の間、実施いたします。

最大10枚のクーポンを配信するほか、これまでプラチナランク限定だった景品特典が、3月度はすべてのランクの方が抽選に参加いただけます。今回は、抽選で合計5,600名様にQUOカードPayやバルミューダ 単機能レンジ（BALMUDA The Range S ホワイト）、Dysonコードレスクリーナー（Dyson Cyclone DS20 SV55FFBK）といった豪華特典をご用意しました。より多くのお客様に、店頭でお買い物をするたびに次のランクにステップアップしていくワクワク感と、お買い物の楽しさを体験していただける企画です。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/app_campaign/

3月「買うほどランクアップチャレンジ」の特典

実施期間：2026年3月1日（日）～3月31日（火）

クーポン利用期間：～2026年4月7日（火）

内容：

セブン‐イレブンアプリの会員コードをスキャンしてお買い物すると、期間中の累計お買い物金額（税抜）に応じてランクがアップし、クーポンを配信。さらに各ランク達成ごとに景品が当たる抽選に参加できます。

※クーポンと抽選のご案内は条件達成後24時間以内に配信されます。

※一度のお買い物でプラチナランク（3万円以上）でもすべてのクーポンと抽選参加の権利がもらえます。

※3月に達成したランクは4月に引き継がれません。

（1）期間中のランクに応じて最大10枚のアプリクーポンが必ずもらえる

ランクとクーポン配信内容

※期間中の累計お買い物金額によってランクがアップします。

※画像はイメージです。

※お買い物金額は税抜の累計金額となります。

（2）すべてのランクで豪華特典に当たる抽選に参加できる

ちょっとしたお買い物に便利なQUOカードPayや、新生活準備にぴったりな人気の家電をご用意しました。

景品の抽選参加期間：2026年3月1日（日）～4月5日（日）

当選者の応募フォーム入力期間：～4月10日（金）

景品内容：

ブロンズ

景品：セブン‐イレブン専用QUOカードPay 3,000円分

当選人数：合計5,000名様

当選後、入力いただくお客様情報をもとに配信させていただきます。

有効期限（2026年8月31日（月）まで）

シルバー

景品：セブン‐イレブン専用QUOカードPay 5,000円分

当選人数：合計500名様

当選後、入力いただくお客様情報をもとに配信させていただきます。

有効期限（2026年8月31日（月）まで）

ゴールド

景品：バルミューダ 単機能レンジ（BALMUDA The Range S ホワイト）

当選人数：合計50名様

当選後、入力いただくお客様情報をもとに、お客様へ発送（2026年4月下旬以降発送予定）

プラチナ

景品：ダイソン コードレスクリーナー（Dyson Cyclone DS20 SV55FFBK）

当選人数：合計50名様

当選後、入力いただくお客様情報をもとに、お客様へ発送（2026年4月下旬以降発送予定）

※抽選への応募はお一人様1回限りとなります。

【キャンペーン対象外商品】

公共料金、インターネットショッピングのお支払い、ハガキ、切手、印紙、クオ・カード、金券、プリペイドカード、地域指定ゴミ袋・ゴミ処理券、前売券、マルチコピー機によるチケットサービス、一部新聞、お土産（※一部エリア）、自賠責保険、nanaco発行手数料、nanaco・楽天Edy・交通系IC・コード決済現金チャージ代、７NOW配送手数料等は対象外になります。（セブン‐イレブン ネットギフトサイトのギフトは、店頭でお支払いされた場合のみ対象です。インターネットで精算まで完了した場合は対象外です。）

※セブン‐イレブンアプリに登録したnanaco、セブンカード/セブンカード・プラス（スマホタッチ決済除く）、セブン‐イレブンアプリからのPayPayで精算しても対象です。

※エコだ値や店舗独自の値引き商品がある場合、値引き後の価格をお買い物金額としてカウントします。

※ランクはシステムで集計後更新されます。リアルタイムでは更新されません。

※キャンペーン詳細はHPをご確認ください。

抽選参加方法

１.「お知らせ」または「キャンペーン」をタップ

２.「抽選する」をタップ

※4月5日（日）まで

３.「START！」をタップし抽選開始

※ご当選の場合、24時間以内にお知らせ配信されます。

※画像はイメージです。

景品当選後の流れ

１.当選を知らせる「お知らせ」をタップ

※当選後、24時間以内に配信されます。

２.「入力フォーム」をタップ

※2026年4月10日（金）まで

３.住所等の必要事項を入力

４.お客様へ配信・発送

（2026年4月下旬以降順次配信・発送予定）

※画像はイメージです。

セブン‐イレブンアプリについて

セブン‐イレブンアプリ 概要

https://www.sej.co.jp/products/app.html

■ 主な機能：

・アプリ限定のクーポンがもらえる

・アプリ限定のキャンペーンに参加できる

・お買い物時に会員コード提示でセブンマイルが貯まる

・店舗検索、商品の在庫検索ができる

■ App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1039171609

■ Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sej.app

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。