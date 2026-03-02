【AUBRIOT】松屋銀座 アンタイトル サロンにて3月6日(金)よりPOP UP SHOPを開催
株式会社ワールドが展開するラグジュアリーな大人へ向けたブランド「AUBRIOT（オブリオ）」が、松屋銀座 アンタイトル サロンにて3月6日(金)より2026 Spring & Summer COLLECTIONを揃えたPOP UP SHOPを開催いたします。詳しい情報はBRAND NEWS(https://store.world.co.jp/s/brand/aubriot/news/089267/)にてご覧いただけます。
「AUBRIOT（オブリオ）」は “10年後も変わらず良いと思える服”をコンセプトに、タイムレスな魅力を感じるコレクションを展開。
2026春夏シーズンは、“Les gens du dimanche/日曜日の人々”をキーワードに、日常の喧騒から少し離れて過ごす日曜日、友人や家族との時間を大切にするパリジャンのリラックスしたライフスタイルから着想を得たコレクションです。
蚤の市からナイトアウトまで、合わせ方次第でシームレスに楽しめるノンシャランなワードローブは、構築的なデザインアプローチから離れ、柔らかなシルエットによって生まれるラフで現代的なエレガンス、そして気負いのない女性らしさを表現しています。
アーシーで穏やかな色彩に表情のあるテクスチャー、リラックスとフェミニニティ、スポーティーとクラシカル、異なるテイストを自由に愉しむ“日常を彩る現代的なエレガンス”の提案です。
【 2026 Spring & Summer Collection 】
Jacket \176,000
Shirt \37,400
Denim \33,000
Shirt \49,500
Pants \49,500
Jacket \110,000
Dress \176,000
Knit \39,600
Pants \94,600
Knit \36,300
Shirt \39,600
Skirt \55,000
All prices are tax included.
【 POP UP SHOP Information 】
松屋銀座 アンタイトル サロン
東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 3F
TEL：03-3562-0181
期間：3月6日(金)スタート
【「AUBRIOT」2026 Spring & Summer Season Mood 】
“Les gens du dimanche/日曜日の人々”
早起きして出かける蚤の市
友人との終わらない会話
気になっていたギャラリーのはしご
気怠い夏の夕暮れ
ナイトアウトの準備
【「AUBRIOT」Brand Outline 】
[ Brand Name ]
AUBRIOT / オブリオ
～Aubriot～
オブリオ通り/rue Aubriot はパリ4区にある 18 世紀に整備された白い石造りの建物が並ぶ美しい通り
ヘルムート・ニュートンが暮らしたアパルトマンがあり、彼の作品の舞台にもなった場所
[ Brand Concept ]
凛とした佇まい アンバランスな魅力 曖昧さを楽しむ シックである事
しなやかに今を生きる 多面的な魅力を秘めた女性のための
エレガントでアグリーシックなコレクション
好きなピースを自由に組み合わせて 大切に長く愉しむ
10 年後も変わらずいいなと思えるものを
[ Target ]
派手なファッションやトレンドのアップデートよりも「長く着られる本当に良いもの」への意識が高く、自己を確立した女性
[ Price Range ]
COAT 120,000 ~/ JACKET 60,000 ~/ ONE-PIECE 40,000 ~/ BOTTOMS 35,000 ~
KNIT 35,000 ~/ BLOUSE 35,000 ~/ CUT&SEWN 15,000 ~
[ Location ]
百貨店・ファッションビル・EC 予定
【 Brand Information 】
■ Official Site https://store.world.co.jp/s/brand/aubriot/
■ Official Instagram ＠aubriot_official
【 Online Store 】
■ OFFICIAL ONLINE SHOP https://store.world.co.jp/s/brand/aubriot/search?link_id=S51_H_all
■ ELLE SHOP https://elleshop.jp/web/brand/aubriot/
＜会社概要＞
・名称：株式会社ワールド
・代表者：鈴木 信輝
・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1
〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10
ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/
ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/