サンリオの大人気キャラクター「クロミ」の可愛い表情に注目！シリーズ累計出荷数1,300万個突破「モイストラボ」ルースパウダーとのコラボデザインが新登場
美と健康を追究して140年、桃谷順天館グループの株式会社明色化粧品（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長兼会長：桃谷誠一郎）は、株式会社サンリオの人気キャラクター「クロミ」とのコラボ商品を新たに発売。対照的なクロミの表情が可愛いパウダーは、なりたい肌に合わせて選べる「モイストラボ ルースパウダー」の〈透明タイプ〉と〈テカリ防止タイプ〉の2種。2026年2月24日（火）より、全国のスギ薬局（ジャパン一部店舗を含む）にて数量限定で販売します。※一部お取り扱いのない店舗もございます。
商品概要
モイストラボ ルースパウダー クロミ コラボデザイン
価格：1,320円（税込）
販売場所：全国のスギ薬局（ジャパン一部店舗を含む）
Webサイト：https://www.meishoku.co.jp/moistlabo/ml_loose/kuromi/
ナチュラルにテカリ・崩れを防止。毛穴レスな透明肌に導くルースパウダー。オイル配合でしっとりなめらかな仕上がりに。
１.凹凸をカバーし、透明感アップ。
２.オイルと保湿成分
３.肌を守るバリア効果のリペアプロテクトCR※1配合。
４.SPF30・PA＋＋で紫外線をしっかりとカット。
５.洗顔料で落とせる※2お肌に優しいパウダー
(C) ‘26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L664298
モイストラボ ルースパウダー 〈テカリ防止タイプ〉クロミ コラボデザイン
価格：1,320円（税込）
販売場所：全国のスギ薬局（一部ジャパン店舗を含む）
Webサイト：https://www.meishoku.co.jp/moistlabo/ml_loose/kuromi/
皮脂・テカリを抑える、崩れ知らずの透明ルースパウダー。サラサラなのにパサつかない仕上がりへ導きます。
１.皮脂コントロール効果で、毛穴レスな透明感のある肌へ。
２.パウダーなのにパサつかず、乾燥がしにくい。
３.お肌だけでなく、前髪などのベタつきが気になる部分でも使用可能。
４.SPF36・PA＋＋で紫外線による外的ダメージをしっかりカット。
５.肌を守るリペアプロテクトCR※1配合
６.洗顔料で落とせる※2お肌に優しいパウダー
※1保湿 ※2単品使用時のみ
(C) ‘26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L664298
明色化粧品
株式会社明色化粧品は創業のきっかけとなった「美顔水」をはじめ、ケアナボーテ・モイストラボ・DETクリア等、歳を重ねても「一生、使い続けたい」と思っていただけるブランドを目指しております。トレンドをキャッチしたアイテムや140年以上変わらぬ処方で愛され続けるロングセラーまで「素肌の健康」を考え抜いた多彩なアイテムを展開しております。
祖母から母へ。母から子へ。世代を超え永く愛され続けるブランドとして研究・開発・提供し、歴史を築いてまいります。明色化粧品公式サイト：https://www.meishoku.co.jp/