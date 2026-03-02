サンリオの大人気キャラクター「クロミ」の可愛い表情に注目！シリーズ累計出荷数1,300万個突破「モイストラボ」ルースパウダーとのコラボデザインが新登場

株式会社桃谷順天館

美と健康を追究して140年、桃谷順天館グループの株式会社明色化粧品（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長兼会長：桃谷誠一郎）は、株式会社サンリオの人気キャラクター「クロミ」とのコラボ商品を新たに発売。対照的なクロミの表情が可愛いパウダーは、なりたい肌に合わせて選べる「モイストラボ ルースパウダー」の〈透明タイプ〉と〈テカリ防止タイプ〉の2種。2026年2月24日（火）より、全国のスギ薬局（ジャパン一部店舗を含む）にて数量限定で販売します。※一部お取り扱いのない店舗もございます。

商品概要

モイストラボ ルースパウダー クロミ コラボデザイン

価格：1,320円（税込）

販売場所：全国のスギ薬局（ジャパン一部店舗を含む）

Webサイト：https://www.meishoku.co.jp/moistlabo/ml_loose/kuromi/

ナチュラルにテカリ・崩れを防止。毛穴レスな透明肌に導くルースパウダー。オイル配合でしっとりなめらかな仕上がりに。

１.凹凸をカバーし、透明感アップ。

２.オイルと保湿成分

３.肌を守るバリア効果のリペアプロテクトCR※1配合。

４.SPF30・PA＋＋で紫外線をしっかりとカット。

５.洗顔料で落とせる※2お肌に優しいパウダー

(C) ‘26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L664298

モイストラボ ルースパウダー 〈テカリ防止タイプ〉クロミ コラボデザイン

価格：1,320円（税込）

販売場所：全国のスギ薬局（一部ジャパン店舗を含む）

Webサイト：https://www.meishoku.co.jp/moistlabo/ml_loose/kuromi/

皮脂・テカリを抑える、崩れ知らずの透明ルースパウダー。サラサラなのにパサつかない仕上がりへ導きます。

１.皮脂コントロール効果で、毛穴レスな透明感のある肌へ。

２.パウダーなのにパサつかず、乾燥がしにくい。

３.お肌だけでなく、前髪などのベタつきが気になる部分でも使用可能。

４.SPF36・PA＋＋で紫外線による外的ダメージをしっかりカット。

５.肌を守るリペアプロテクトCR※1配合

６.洗顔料で落とせる※2お肌に優しいパウダー

※1保湿 ※2単品使用時のみ

(C) ‘26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L664298

明色化粧品

株式会社明色化粧品は創業のきっかけとなった「美顔水」をはじめ、ケアナボーテ・モイストラボ・DETクリア等、歳を重ねても「一生、使い続けたい」と思っていただけるブランドを目指しております。トレンドをキャッチしたアイテムや140年以上変わらぬ処方で愛され続けるロングセラーまで「素肌の健康」を考え抜いた多彩なアイテムを展開しております。

祖母から母へ。母から子へ。世代を超え永く愛され続けるブランドとして研究・開発・提供し、歴史を築いてまいります。明色化粧品公式サイト：https://www.meishoku.co.jp/