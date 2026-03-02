THREEPPY、ディズニーキャラクターのデザインシリーズを続々展開

株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、「THREEPPY（スリーピー）」において、ディズニーキャラクターのデザインを起用したシリーズを全国の店舗で順次発売します。

今回のシリーズでは、幅広い世代に愛される『おしゃれキャット』のマリーをはじめ、『101匹わんちゃん』、そして近年注目を集める『シンデレラ』のルシファーなどの個性豊かなキャラクターたちの魅力をTHREEPPYならではの大人可愛い世界観で表現しました。

2026年春に展開するディズニー3シリーズ

■ディズニー・アニメーション映画『おしゃれキャット』マリーシリーズ

発売時期：一部店舗で2月下旬から順次発売

価格：300円～700円（税込330円～770円）

ファッション雑貨からアロマ、ランチグッズまで、暮らしのあらゆるシーンをマリーと一緒に楽しめる約40種を展開します。「甘いティーサロン」をテーマにしたフェミニンなデザインで、ファン待望の「おてんばな表情」もデザインに採用されています。

■ディズニー・アニメーション映画『101匹わんちゃん』シリーズ 【THREEPPY初】

発売時期：一部店舗で2月下旬から順次発売

価格：300円～700円（税込330円～770円）

落ち着いたくすみカラーのネックピローやポーチ、トラベルタグなど旅行や移動の時間をスマートに、楽しく彩るトラベルグッズ約10種が登場します。

■ディズニー・アニメーション映画『シンデレラ』ルシファーシリーズ 【THREEPPY初】

発売時期：一部店舗で2月下旬から順次発売

価格：300円～500円（税込330円～550円）

人気急上昇ルシファーの季節を問わず使えるスパバッグやポーチなど６種のバスシリーズを展開します。メッシュポーチは肉球部分の刺繍がポイントです。今後もルシファーシリーズは新作が登場予定です。

※商品により発売時期が異なります。店舗により取扱種類、在庫が異なる場合がございます。なお、一部店舗においては取り扱いの予定がございません。

(C) Disney

■今後も定期的に新作が登場予定

THREEPPYは“あいらしい。そして私らしい。”をコンセプトに、この度のディズニーキャラクターのデザインシリーズをはじめ、今後もキャラクターデザインの新作シリーズなど、遊び心や彩りを持ち味にした「こころ躍る日用品」をお届けしていきます。訪れるたびに「ときめき」に出会える店舗として、常に新しい魅力を感じていただける商品ラインアップを拡充してまいります。

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設立：1977年12月

資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）

売上高：6,765億円 連結7,242億円（2024年3月～2025年2月末）

■関連リンク

THREEPPY ブランドサイト https://www.threeppy.jp/

THREEPPY 公式Instagram https://www.instagram.com/threeppy_official/

【一般のお客様からのお問合せ先】

株式会社大創産業 お問合せフォーム https://www.daiso-sangyo.co.jp/contact