有限会社定とのシルバーパートナー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
■内容
■契約期間
■法人名
■所在地
■代表者
■事業内容
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、有限会社定と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
シルバーパートナー契約内容
■内容
メインスタンドバナーへの広告掲出
■契約期間
2026年3月1日～
有限会社定 代表取締役 齊藤 定利 様よりファン・サポーターの皆さまへ
このたび、有限会社 定は水戸ホーリーホックのシルバーパートナーとして、クラブを応援させて頂く事になりました。
まずは長年の悲願であったJ1昇格おめでとうございます。 我々は埼玉県でラーメン店、居酒屋など飲食業を25年営んで参りました、縁あって水戸ホーリーホック ケーズデンキスタジアム水戸のBeer Stand SADAにてフード・ドリンクの提供のお仕事をさせて頂く事となり、その中でサポーターの皆様とそのチームの魅力に触れ、他のチームには無い情熱を感じ、いつしか自らが主体となって応援する様になりました、これからもサポーターの皆様に美味しい食事と冷たく冷えたビールで喜んで頂き、スタジアムの応援をより一層盛り上げていく所存でございます、今後とも宜しくお願いいたします。
法人概要
■法人名
有限会社定
■所在地
埼玉県入間市豊岡1-12-20
■代表者
代表取締役 齊藤 定利
■事業内容
飲食サービス業