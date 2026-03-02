有限会社定とのシルバーパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、有限会社定と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

メインスタンドバナーへの広告掲出

■契約期間

2026年3月1日～

有限会社定 代表取締役 齊藤 定利 様よりファン・サポーターの皆さまへ

このたび、有限会社 定は水戸ホーリーホックのシルバーパートナーとして、クラブを応援させて頂く事になりました。

まずは長年の悲願であったJ1昇格おめでとうございます。 我々は埼玉県でラーメン店、居酒屋など飲食業を25年営んで参りました、縁あって水戸ホーリーホック ケーズデンキスタジアム水戸のBeer Stand SADAにてフード・ドリンクの提供のお仕事をさせて頂く事となり、その中でサポーターの皆様とそのチームの魅力に触れ、他のチームには無い情熱を感じ、いつしか自らが主体となって応援する様になりました、これからもサポーターの皆様に美味しい食事と冷たく冷えたビールで喜んで頂き、スタジアムの応援をより一層盛り上げていく所存でございます、今後とも宜しくお願いいたします。

法人概要

■法人名

有限会社定

■所在地

埼玉県入間市豊岡1-12-20

■代表者

代表取締役 齊藤 定利

■事業内容

飲食サービス業