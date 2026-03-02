【3/4(水)】オンラインセミナー『AIに“選ばれる”ブランドへ ― AIに引用・言及されるための自社メディア対策ステップ』開催

株式会社CINC

株式会社CINC（本社：東京都港区、代表取締役社長：石松友典、以下CINC）は、2026年3月4日（水）にオンラインセミナー『AIに“選ばれる”ブランドへ ― AIに引用・言及されるための自社メディア対策ステップ』を開催いたします。

ChatGPTやGemini、AI Overviewsなどの普及により、ユーザーが情報収集をする際の行動パターンは大きく変わりつつあります。

「まず検索」ではなく「まずAIに聞く」が一般的になりつつある今、自社メディアが“AIに引用・言及される情報源”になれるかどうかが、集客・認知・信頼形成などに影響し始めています。



しかし、多くのマーケターが「何から手をつければいいか」「AIに言及されるために自社メディアで具体的に何をすればよいのか」「競合と比べ、どれだけ自社メディアがAIに引用されているのか」など、メディア運営について悩んでいる傾向にあります。



本セミナーでは、AI検索対策のなかでも特に“自社メディア対策”に焦点を絞り、対策方針から具体的な改善方法まで、明日からの実務に役立つ情報をお届けします。

＜セミナー概要＞

＜登壇者情報＞

- 開催日時：└2026年3月4日(水) 12:00～13:00└2026年3月5日(木) 12:00～13:00 ※3月4日の録画配信└2026年3月6日(金) 12:00～13:00 ※3月4日の録画配信- 参加費：無料- 開催方法：オンライン

株式会社CINC マーケティングDX事業本部 AI戦略部 チーフ

松村 拓実（まつむら たくみ）



CINCに新卒入社後、オウンドメディア「Keywordmap ACADEMY」の運用を中心にSEO実務を担当し、メディアのグロースに貢献。その後、コンサルティング部門にて客先常駐型のSEO支援を行い、運用内製化を支援しながら大幅な流入・CV改善を実現。現在は、AI戦略部チーフとして、最新の技術トレンドを踏まえたリサーチ・サービス開発を担う。

＜アジェンダ＞

＜こんな方におすすめ＞

＜お申込み方法＞

- そもそも、なぜAI検索最適化が必要なのか？- AI検索で良質な言及を得るためには？自社メディア対策方針編└AIパーセプション（AIからの認識のされ方）の設定└AIリーダビリティ（AIからの読み取られやすさ）改善└セマンティックウェブ対応- 質疑応答 ※3月4日（水）のみ- AI検索の普及に伴い、流入数の減少を感じているWebサイトご担当者様- AI検索で自社ページが引用・参照されないことにお悩みの方- 自社情報がAIに誤って要約・表示されてしまうことに不安がある方

下記URLよりお申し込みをお願いいたします。

※お申し込みいただいた方に別途視聴URLをご案内いたします。

https://keywordmap-cinc-seminar.v2.nex-pro.com/campaign/91160/apply

＜ご参考＞

CINCでは、SEO・AI検索最適化（GEO/LLMO）に関するサービスを提供しています。

ご興味がございましたら、併せてご確認いただけますと幸いです。

■ SEOツール

Keywordmap：https://keywordmap.jp/



■ コンサルティングサービス

SEO：https://www.cinc-j.co.jp/analytics/seo/

AI検索最適化（GEO/LLMO）：https://www.cinc-j.co.jp/service/analytics/geoconsulting

＜会社概要＞

CINCは、「マーケティングソリューションで、日本を代表する企業へ。」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたWebマーケティングのツール開発からマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発・提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。



会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）

代表者：代表取締役社長 石松友典

設立：2014年4月

本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階

事業内容：

（１）ソリューション事業

（２）アナリティクス事業

（３）M&A仲介事業（株式会社CINC capital）

会社ホームページ： https://www.cinc-j.co.jp

採用情報： https://www.cinc-j.co.jp/recruit/

運営メディア「Marketing Native」： https://marketingnative.jp/

Tech Blog：https://cincdevteam.hatenablog.com/