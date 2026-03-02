「やよい軒」公式X・Instagramそれぞれで実施『牛焼きしゃぶ定食発売記念キャンペーン』

写真拡大 (全3枚)

株式会社プレナス

　株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、日本国内にて2026年2月末現在374店舗展開しております。「やよい軒」では公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)


　このたび日本国内の「やよい軒」では、やよい軒公式X・公式Instagramにおいて、『牛焼きしゃぶ定食』発売を記念して、Xでは「やよい軒お食事券」、Instagramでは「300 Plasma 空気清浄機」が当たる！キャンペーンを実施いたします。



■キャンペーン概要
[X]


１.やよい軒公式アカウント(@yayoiken_com)をフォロー


２.やよい軒公式アカウントからのキャンペーン投稿を「リポスト」



賞品：やよい軒お食事券3,000円分



当選人数：10名様



キャンペーン期間：3.3(火)10:00～3.16(月)23:59




※当選者の方のみ、その場でDMが届きます。


※期間中、毎日10:00にキャンペーンの投稿がされますので、何度でもご応募可能です。


※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿に対し、「リポスト」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。




[Instagram]


１.やよい軒公式アカウント(＠yayoiken.official)をフォロー


２.やよい軒公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」



賞品：300 Plasma 空気清浄機



当選人数： 1名様



キャンペーン期間：3.3(火)10:00～3.16(月)23:59




※当選者の方へのみ、2026年3月17日(火)以降「やよい軒」公式InstagramよりDMをお送りいたします。


※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。



■本キャンペーンに関するお問い合わせ先

やよい軒お客様センター


https://www.yayoiken.com/contact/


電話対応時間 10:00～17:30




■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ！

新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や Uber Eats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。


詳細はこちらからご覧ください。


https://www.yayoiken.com/mobile_apps/





アプリのダウンロードはこちらから