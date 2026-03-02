【2026年5月1日開設】プレザングラン京都下鴨 内覧会開催｜3月1日より予約受付開始
プレザングラン京都下鴨 外観完成予想図
人生に誇れる、この優雅さを。
京都市左京区に誕生する住宅型有料老人ホームとして、上質な住環境と医療連携体制を備えています。
京都に息づく伝統美を映した庭園。
カフェを併設し、くつろぎと交流の拠点となるエントランス。
ゆとりある館内空間と、細部まで心を配った設え。
これらはすべて、「人生に誇れる、この優雅さを。」というコンセプトのもとに設計されています。
総合福祉企業として25年にわたり培ってきた知見と実績を背景に、上質な暮らしと安心を両立する住環境をかたちにしました。
【完成イメージ】京都の伝統美が息づく、静謐な庭園
【完成イメージ】カフェラウンジを設えたエントランス
【完成イメージ】四季折々の眺望を楽しむことができる共有スペース(ラウンジ)
個別性と安心を支える運営体制
自立期から重度介護まで幅広いニーズに対応できる体制を整えています。
状態の変化にも継続して応えられる運営基盤のもと、切れ目のないケアを提供し、医療機関と連携しながら看護職員が日々の健康管理を担います。
実際の暮らしをご体感いただける内覧会
本内覧会では、実際の空間をご覧いただきながら、ここで重ねていく日々の心地よさや時間の流れをご体感いただけます。
単なる見学にとどまらず、これからの暮らしを具体的に思い描く機会です。
【ホーム内のご案内】
館内の設えや暮らしを支える機能をご確認いただきながら、ここで重ねていく日々の心地よさをご体感いただけます。
【レストランでのお食事体験】
館内レストランでは、厨房で一品一品丁寧に調理した料理を、つくりたてでお届けしています。
着席後にメニューをお選びいただくレストラン方式を採用し、日々の食事が楽しみとなる時間を大切にしています。
内覧会では、その一端をご試食を通じてご体感いただけます。
柔らかな光と緑に満ちたレストランフロア
【個別相談・先行予約受付】
費用や入居時期、将来の備えについて専門スタッフが個別にご相談を承ります。
内覧会では、お部屋の先行予約も受け付けております。
開催概要
開催日：
4月4日（土）・5日（日）・6日（月）
10日（金）・11日（土）・12日（日）・13日（月）
17日（金）・18日（土）・19日（日）
25日（土）・26日（日）
時間：
第一枠 10:00～12:30
第二枠 12:30～15:00
第三枠 15:00～17:30
場所：プレザングラン京都下鴨
〒606-0812 京都府京都市左京区下鴨上川原町6-2
■京都市営地下鉄烏丸線「北大路」駅より徒歩7分
■最寄りバス停「植物園前」停留所より徒歩約2分
参加費：無料（要予約）
受付開始日：2026年3月1日
※ご希望日時を前日までにご予約ください。
※先着順となりますのでご希望に添えない場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
※会場へは公共交通機関をご利用ください。
施設長メッセージ
プレザングラン京都下鴨 施設長 太田智嵩
ご入居者様お一人おひとりが歩んでこられた人生に敬意を払い、その方らしい時間を重ねていただける住まいでありたいと考えています。
今日が昨日より少し心地よい――そんな日々を紡いでいけるよう、寄り添う姿勢を何よりも大切に、スタッフ一同努めてまいります。
【お申し込み・お問い合わせ先】
ケア21受付センター
TEL：0120-844-821
Webサイト：https://www.tanoshii-ie.jp/yh/grand/kyoto_shimogamo/
【株式会社ケア21について】
訪問介護事業からスタートしたケア21は、介護、医療、障がい者（児）支援、教育・保育、暮らし・文化の分野で全国に500を超える事業所（ケア21グループ全体では600事業所以上）を展開。2025年に福祉事業参入25周年を迎えました。
これからも少子高齢化社会を支える総合福祉企業として、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
大阪本社：〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2丁目2-2 近鉄堂島ビル10F
東京本社：〒101-0044 東京都千代田区鍛治町2丁目6-1 堀内ビルディング3F
代表：代表取締役社長 依田 雅 (よだ まさし)
設立：1993年11月
上場市場：東証スタンダード
事業内容：
訪問介護事業／訪問看護事業／居宅介護支援事業／有料老人ホーム事業／グループホーム事業／デイサービス事業／小規模多機能型居宅介護事業／福祉用具販売・レンタルおよび住宅改修事業／軽作業請負事業／介護人財の教育事業並びに紹介・派遣事業／介護用品・生活雑貨等の通信販売事業／ダイニング事業／メディカルサポート事業／薬局事業／障がい者（児）通所支援・短期入所事業／障がい者就労継続支援事業／保育事業／不動産開発事業
【ケア21公式ホームページ】https://www.care21.co.jp/