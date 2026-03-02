共用スペースを楽しむ新感覚ホステル「GRAND HOSTEL LDK 大阪新世界」 本日より予約受付開始

大和ライフネクスト株式会社エントランスラウンジ

大和ハウスグループの大和ライフネクスト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：齋藤 栄司）は、旅人が集う“一つの大きな家（LDK）”をコンセプトにしたホステルブランド「GRAND HOSTEL LDK」の新施設として、ドミトリールームやホテル個室など多彩な客室タイプを備え、充実した共用スペースで快適に過ごせる「GRAND HOSTEL LDK 大阪新世界」を開業します。同施設は2026年6月中の開業を予定しており、本日3月2日（月）より予約受付を開始します。

予約・詳細はこちら：https://gh-ldk.jp/osakashinsekai/

“旅人”であるあなたのHOME 「GRAND HOSTEL LDK」

「Traveler’s place, your home. -旅人の居場所、あなたの家。-」をコンセプトに、国内外のゲストが自由に集まり、語らい、安らげる特別な滞在場所をご提供します。

ラウンジやシェアキッチンでともに過ごす時間を楽しむことで、新たなコミュニティが自然に生まれます。広々とした空間は、清潔感と安心感に満ちており、まるで一つの大きな家（LDK）のような温かさを感じさせます。

【共用スペース】交流が自然と生まれる、開放的なシェアキッチン・ラウンジ

ラウンジ＆バーシェアキッチン

24時間利用可能なラウンジには、広々としたアイランドキッチンが2台並ぶシェアキッチンを備え、料理を楽しんだり、旅人同士の会話が生まれたりと、心地よい交流が自然と広がる空間となっています。フロントにはバーを併設しており、ドリンクを片手にくつろぎながら過ごすことができます。

さらに、館内には祈祷室やランドリールームも備え、長期滞在や多様な文化背景を持つゲストにも安心してお過ごしいただける環境を整えています。

【館内デザイン】 ものづくりの息吹を感じる、遊び心ある空間

エレベーターホールフロント

館内デザインは、工場で生まれた端材を再生したパーツや、スチール・レール・アイアンワーク、中古工具をモチーフにした意匠を随所に取り入れ、ものづくりのまち・大阪らしい活気を空間全体で表現しました。素材の質感や手仕事の跡が感じられるデザインは、旅人が過ごす時間に味わいを添えます。

【客室】ドミトリールーム・グループ個室・ホテル個室の3タイプをご用意

ドミトリールームホテル個室

客室は、ドミトリールーム（178ベッド・14室）とグループ個室（最大4～6名・6室）、ホテル個室（最大2～3名・22室）の3タイプをご用意しています。

ドミトリールームは男女共用に加え、女性が安心して利用できる「女性専用ドミトリールーム」も配置。エレベーターによるフロアセキュリティに加え、各客室の入り口にはカードキー式のセキュリティドアを採用しています。複数名でリーズナブルに宿泊できる「グループ個室」、専用のシャワールーム・洗面台・トイレを備えた「ホテル個室」など、旅の目的やスタイルに合わせて柔軟に選べるラインナップです。

＜特別室：ジオラマルーム（1室限定）＞ジオラマと鉄道模型（イメージ）

土地オーナーである阪堺電気軌道株式会社と協働し、沿線の魅力を伝える企画として誕生したのが「ジオラマルーム」。同社が掲げる「この街と路面電車の魅力を体験してほしい」という想いを体現した、特別な1室です。

室内には大阪の街並みを精巧に再現したジオラマと、6路線を操作できる本格仕様の鉄道模型レイアウトを設置しており、ミニチュアの街を走る鉄道を間近でお楽しみいただけます。大阪らしい風景をコンパクトに凝縮した世界観は、鉄道好きの方はもちろん、旅の思い出づくりにも最適な遊び心あふれるお部屋です。

※特別室「ジオラマルーム」につきましては、4月上旬を目途にホテル公式サイトにて予約受付を開始する予定ですが、状況により開始時期が前後する場合がございます。

【ゲストサービス】国内外のゲストを迎える、“エシカル”なおもてなし

館内2階のラウンジに併設されたフロントでは、ゲスト一人ひとりの旅がより豊かになるよう、さまざまなご相談にお応えします。環境に配慮した商品の採用や太陽光発電による再生エネルギーの活用など、自然環境への負荷を最小限に抑える“エシカル”なおもてなしをいたします。

また、共用スペースのバリアフリー設計やユニバーサルルーム、ジェンダーレストイレ、祈祷スペースの設置など、多様な文化的・社会的背景に配慮した取り組みを通じて、国内外のゲストが安心して過ごせる施設を目指しています。

「GRAND HOSTEL LDK」今後の開業予定

2026年に広島、2027年に名古屋で「GRAND HOSTEL LDK」ブランドの新規開業を予定しております。

GRAND HOSTEL LDK 大阪新世界 概要

所在地 ： 大阪市浪速区恵美須西3丁目2‐7

構造 ： 鉄骨造9階建て

敷地面積 ： 470.01平方メートル

延床面積 ： 2719.00平方メートル

ベッド数 ： 252（ドミトリールーム 178ベッド・14室、グループ個室 4～6名・6室、ホテル個室 2～3名・22室）

竣工予定 ： 2026年4月中

開業予定 ： 2026年6月中

アクセス ： 大阪メトロ御堂筋線「動物園前」駅5番出口 徒歩2分、JR大阪環状線「新今宮」駅 東出口徒歩3分、阪堺電車「恵美須町」駅 徒歩4分

※本リリースに掲載の画像は全てイメージです。

会社概要

分譲マンション・賃貸マンション・ビル・物流施設・商業施設・ホテルなどの建物管理サービス、法人向け賃貸マンション・シェアハウス・カンファレンスホテル・リノベーションホテルの運営、オフィス移転サポートといった法人向けサービスなど、広くお客さまの住生活・不動産に関わる領域でサービスを提供しております。私たちは、”いま、ここから、よりよい未来を切り開いていく”という想いを持つ人の集合体であり続け、一人ひとりの個性、一人ひとりの考え方・価値観・感性を大事にしながら、お客さま、そして社会とともに、より豊かな暮らしを共創し続けることを目指します。

大和ライフネクスト株式会社

所在地 ： 東京都港区赤坂5-1-33

設立 ： 1983年3月8日

資本金 ： 1億3,010万円

代表者 ： 代表取締役社長 齋藤 栄司

事業内容 ： マンション管理事業、ビル・商業施設等管理事業、建設業、警備事業、貨物利用運送事業、損害保険・生命保険代理店事業等

URL ： https://www.daiwalifenext.co.jp/