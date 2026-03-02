discord Yohji Yamamoto、新作バッグ「PLUCK」を3月6日(金)より展開開始
discord Yohji Yamamoto、新作「PLUCK」を3月6日(金)より展開開始。
前面にひとつ、つまんだようなタックを入れることで、平面に変化を与えた「PLUCK」バッグ。その立体感は、花のように静かにその存在感を誇示する。いずれも柔らかくしなやかなガーメントレザーで作られており、A4サイズも収納可能で実用的。見た目にボリュームはありながらも、そのデザインは日常に溶け込むよう計算されている。
PLUCK TOTE \154,000(税込) ※ショルダーは取り外し可能
PLUCK SLING BAG \154,000(税込)
discord Yohji Yamamoto 「PLUCK」は、3月6日(金)より順次、discord Yohji Yamamoto全ストア GINZA SIX(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6545) / SHIBUYA PARCO(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6556) / 伊勢丹新宿店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6523) / 阪急うめだ本店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=53313) 及び公式オンラインストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTO(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c50/)、Yohji Yamamotoのdiscord Yohji Yamamoto取扱い店舗(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-result/?country_ids%5B%5D=120&brand_ids%5B%5D=18&search_type=0&map_lat=&map_lng=)でお求めいただけます。
discord Yohji Yamamoto(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/discord/)