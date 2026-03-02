沖縄県でガスサービスを提供しているりゅうせきと連携し、ガス料金とU-NEXTをまとめて支払うと割引になるお得なサービスがスタート

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）は、株式会社りゅうせき（本社：沖縄県浦添市、代表取締役社長：根路銘剛宏、以下「りゅうせき」）とともに、3月2日（月）から「U-NEXT for りゅうせき」サービスをスタートいたします。

りゅうせきのガスとU-NEXTを一緒に、お得に

「U-NEXT for りゅうせき」は、りゅうせきのガス料金とU-NEXTの月額料金（2,189円／税込）をりゅうせきにまとめてお支払いいただくことで、請求合計額から月330円（税込）が割引になるサービスです。詳細は以下の通りです。

「U-NEXT for りゅうせき」について

【対象のお客さま】

りゅうせきの家庭向けガスサービス（LPガスまたは都市ガス）をご契約中であること

ガス料金のお支払い方法を「クレジットカード払い」に設定されていること

【サービス内容】

毎月定額のサービス料金を支払うことで39万本以上の動画や210誌以上の雑誌を見放題で利用できるサービス（※視聴可能作品数は2026年1月時点）

【サービス料金】

月額プラン：2,189円/月［税込］

初回登録特典のトライアル期間にはサービス料金は発生しません

お客さまが月額プラン以外の有料コンテンツをご利用になる場合は、当該料金についてU-NEXTから請求されます

【割引額】

ガス料金と本サービス料金の請求合計額から330円/月（税込）

※初回登録特典のトライアル期間には割引額は適用いたしません

【初回登録特典】

最大2カ月間のトライアル期間を提供

U-NEXTポイントを2,000ポイント進呈

※U-NEXTサービスの有料コンテンツ（最新映画のレンタルやマンガの購入など）に利用できるポイントです

【申込方法】

りゅうせき特設WEB(https://www.enepro.com/u-next/)サイトよりお申込み下さい。

【その他】

スタートキャンペーンとして、初回登録特典のトライアル期間（通常2カ月間）を1カ月延長し、「最大3カ月間」とします。サービスおよびスタートダッシュキャンペーンの詳細については特設サWEBイトをご確認ください。

U-NEXTはりゅうせきとともに、お客様のニーズに即したサービスを提供してまいります。ぜひご期待ください。

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど44万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、127万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年2月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。