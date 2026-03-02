ビフィズス菌と亜鉛を新配合「明治ステップ」「明治ステップ らくらくキューブ」 3月9日発売／全国

ビフィズス菌と亜鉛を新配合！ お子さまに対する栄養面での不安に応えるフォローアップミルク 「明治ステップ」 「明治ステップ らくらくキューブ」 3月9日 発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は1～3歳頃の不足しがちな栄養※1をサポートするフォローアップミルクの「明治ステップ」より、ビフィズス菌と亜鉛を新たに配合した「明治ステップ 780g／2缶パック」「明治ステップ らくらくキューブ112ｇ／560g／840g／1,680g」を2026年3月9日より全国で発売します。

左より「明治ステップ 780g」希望小売価格：2,804円（税込）

「明治ステップ らくらくキューブ」（840g）希望小売価格：3,361円（税込）

本商品は、幼児期（1 歳～3 歳頃）に不足しがちな鉄・カルシウムなどに加え、当社が自信を持って選んだ「ビフィズス菌B.bifidum OLB6378」と、幼児期に最も大切な栄養素の一つといわれている「亜鉛」を新たに配合した、不足しがちな栄養をまとめてサポートするフォローアップミルクです。「明治ステップ らくらくキューブ」では、お客様のニーズにお応えし、中容量タイプとして新たに840g（30袋入り）をラインアップに加えました。

■お子さまに対する栄養面での不安に応え、「ビフィズス菌」と「亜鉛」を両方配合 9 ～ 18 カ月のお子さまを持つ保護者を対象に実施した調査 ※2 では、「子供の健康に対する悩み・心配事」として、「必要な栄養を十分に与えられているかどうか」が最も多く挙げられ、全体の約 45 ％を占めました。また、「お子さまに不足していると思う栄養成分」においては、既に「明治ステップ」がサポートしている鉄、カルシウム、 DHA 、ビタミンに続き、「ビフィズス菌」と「亜鉛」も挙げられました。

こうした調査結果をふまえ、従来の栄養成分に加えて「ビフィズス菌」と「亜鉛」を新たに配合することで、お子さまに対する栄養面での不安やニーズに応え、幼児期に大切な栄養をまとめてサポートする当商品を開発しました。

■「ビフィズス菌B.bifidum OLB6378」について

乳児期から幼児期にかけて、お子さまのお腹の中の「ビフィズス菌B.bifidum 」が減ることが知られています。「明治ステップ」は、お腹の中のビフィズス菌数を保つことを目指し、「ビフィズス菌B.bifidum OLB6378」を配合しました。また、2025年11月に、同ビフィズス菌入りの乳児用調製粉乳「明治ほほえみ」を発売した際には、お子さまの健康に対する悩みを抱えている方々より、期待とご好評の声をいただきました。

当社は、今後もお子さまが安全に、かつ安心して栄養摂取ができるよう、品質に関する研究を続けるとともに、社会全体で育児がしやすい環境づくりをサポートしてまいります。

■商品ラインアップ

左より「明治ステップ 780g」、「明治ステップ2缶パック」（780g×2） 希望小売価格：左より2,804円（税込）、5,607円（税込）





「明治ステップ らくらくキューブ」（左より112g、560g、840g、1,680g） 希望小売価格：左より501円（税込）、2,507円（税込）、3,361円（税込）、5,923円（税込）

※1：鉄・カルシウム

※2：当社調べ（2025年、n＝1,200）