日本の動物性タンパク質市場規模、市場シェア、成長要因、セグメンテーションおよび予測 2025～2035年
KD Market Insightsは、「日本動物性タンパク質市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行うことを可能にします。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、およびそれらのGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
日本動物性タンパク質市場：規模およびシェア
日本の動物性タンパク質市場は、国内タンパク質産業全体の重要な構成要素であり、高品質なタンパク源に対する強い消費者需要と安定した食習慣に支えられています。日本の動物性タンパク質市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）2.1％で成長し、2035年末までに3億3,780万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は2億3,970万米ドルと評価されました。
この成長は、成熟した日本の食品・栄養市場を反映しており、動物由来タンパク質は肉類、乳製品、卵、魚類、さらには特殊タンパク質原料など、さまざまな形態で消費されています。これらのタンパク質は、完全なアミノ酸プロファイルや、ビタミンB12、鉄分、亜鉛といった必須栄養素を含む点で高く評価されており、筋肉の成長、免疫機能、全体的な健康維持を支えます。
植物由来代替品への関心が高まっているにもかかわらず、動物性タンパク質は日本における総タンパク質摂取量の大部分を占めています。乳由来タンパク質（ホエイおよびカゼイン）、魚・海洋由来タンパク質（特にコラーゲンペプチド）、卵タンパク質などは、消費者の食生活および食品製造において中心的な役割を果たしています。
成長要因
日本の動物性タンパク質市場は、以下の複数の要因により推進されています。
健康および栄養意識の高まり
日本の消費者は健康志向が非常に高く、特にサルコペニア（筋肉減少）や骨の変性など、加齢関連の健康問題に対する関心が強まっています。動物性タンパク質は消化吸収性やアミノ酸の完全性の面で優れていると広く認識されており、中高年層や高齢者層における需要を支えています。
機能性食品およびサプリメント
タンパク質強化型の機能性食品や栄養補助食品の需要は引き続き増加しています。ホエイおよびカゼインプロテインパウダー、コラーゲン強化飲料、臨床栄養製品などは、健康増進、フィットネス、美容効果を求める幅広い年齢層に人気があります。
食品・飲料分野におけるイノベーション
食品加工技術の進歩および製品ポートフォリオの拡充により、動物性タンパク質の用途が拡大しています。メーカーは、即席ミックス粉末、クリーンラベル原料、スポーツ栄養、臨床食、日常消費向けに特化した処方などの分野で革新を進めています。
高齢化社会
日本は世界でも有数の高齢者比率を有しており、消化しやすく栄養価の高い動物性タンパク源への需要を高めています。高齢者は筋肉量や代謝健康を維持するために、タンパク質豊富な食事を積極的に取り入れています。
持続可能なタンパク質のトレンド
植物性タンパク質が世界的に注目を集める一方で、持続可能かつ倫理的に調達された動物性タンパク質（例：グラスフェッド、ホルモンフリー、持続可能な地元産シーフードなど）は、日本の環境意識の高い消費者層の間で一定の市場を形成しています。
