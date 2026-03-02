トップ10社で市場の54%を掌握──差別化競争へ移行するアウトドアBluetoothスピーカー市場
アウトドア用Bluetoothスピーカーとは、屋外利用を前提に、防水・防塵・耐衝撃と長時間バッテリーを備え、スマートフォン等と無線接続して音楽・通話・通知音を再生するポータブル音響機器である。価値の核は、携帯性と音圧だけでなく、濡れ・砂埃・落下といった実環境での信頼性、グループ再生やマルチスピーカー連携、急速充電・交換可能電池など運用性にある。製品は小型携行型、ブームボックス型、パーティ型へ広がり、屋外レジャーと日常の「半屋外」利用を横断する生活インフラへ近づいている。
市場動向：三大発展特徴
LP Informationの調査レポート「世界アウトドア用Bluetoothスピーカー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/692966/outdoor-specific-bluetooth-speaker）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが5.3%で、2032年までにグローバルアウトドア用Bluetoothスピーカー市場規模は21.79億米ドルに達すると予測されている。世界的な発展特徴は、需要が単純な台数増ではなく利用シーンの拡張で伸びる点にある。第一に、屋外レジャーの定着と都市生活の半屋外化（ベランダ、屋上、ピクニック、スポーツ観戦）が、携帯音響の常備化を促す。第二に、製品価値が防水等の基本性能から、低音の量感、指向性制御、歪み抑制、音場補正といった体験品質へ移ることで、買い替えの理由が作りやすくなる。第三に、接続体験の標準化が進む。マルチポイント、低遅延、放送型オーディオ、複数台同期などが普及するほど、単体のスペックよりエコシステムで選ばれやすい。結果として市場は、2021-2026年の横ばい局面を経て、2026年以降は付加価値化と体験刷新が成長を再点火する構図となる。
図. アウトドア用Bluetoothスピーカー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342863/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342863/images/bodyimage2】
図. 世界のアウトドア用Bluetoothスピーカー市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
地域と企業の勝ち筋
LP Informationのトップ企業研究センターによると、アウトドア用Bluetoothスピーカーの世界的な主要製造業者には、JBL、Bose、Anker (Soundcore)、Sonos、Beats、Sony、Marshall、LG Electronics、Bang & Olufsen、BoAtなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約54.0%の市場シェアを持っていた。このデータが示すのは、まず市場が成熟期の価格競争から、再成長期の差別化競争へ移る点である。プレミアム側では、音質チューニング、ブランド、デザイン、連携体験が価格決定力を生む。ミドルでは、防水等級、電池寿命、低音の体感、複数台連携の使いやすさが選好を左右する。エントリーでは、EC主導の流通効率とコスト設計が強みとなる。地域別には、北米・欧州はアウトドア文化とパーティ需要が大出力モデルを支えやすく、アジアはスマホ連携とEC浸透で機能過多になりやすい一方、価格弾力性が高い。企業別には、JBLやSonyが幅広いラインで面を取り、BoseやBang & Olufsenが体験品質とブランドで単価を守り、Anker（Soundcore）やBoAtがコストと商品回転でシェアを取りにいく構図が形成される。
体験装置としての屋外スピーカー
