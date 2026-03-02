レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 商用車市場は2033年までに2兆100億米ドル規模に達し、インフラ成長と持続可能なモビリティへの移行を原動力に年平均成長率3.7％で拡大
商用車市場は2024年までに14.5兆米ドルに達し、2033年までに20.1兆米ドルに成長すると予測されており、2025年から2033年の予測期間中の年間平均成長率（CAGR）は3.7％です。商業車は、貨物や乗客の輸送に使用される車両であり、トラック、ピックアップトラック、SUV、バス、長距離バスが含まれます。これらの車両は、物流、乗客輸送、鉱業や建設などの産業にサービスを提供しており、市場の大幅な成長に寄与しています。
主要な市場推進要因：電動化と先進技術の採用
持続可能なエネルギー源への世界的なシフトが商業車の電動化を促進しています。従来の燃料車両による大気汚染が増加する中、メーカーは電気自動車（EV）技術に移行しています。さまざまな地域の公共交通機関は、クリーンで呼吸しやすい環境を維持するためにゼロエミッションの電動車両を採用しています。政府は排出規制を強化しており、商業車分野でのEVの採用をさらに促進しています。ダイムラー、トヨタ、ボルボをはじめとする主要な自動車企業は、需要の増加に対応するためにEVへの移行をリードしています。さらに、EVは、走行距離の増加、バッテリー寿命の長さ、エネルギー効率の向上、電子システムの進歩により注目を集めています。自動運転のトレンドも貨物車両において現れ、市場の成長をさらに加速させています。
市場の制約要因：高い投資コストと複雑なシステム
電動車両や自動運転車両の利点にもかかわらず、高い生産コストと先進技術の複雑さが市場成長の障害となっています。製造企業は、新技術の開発、特に電気自動車に対する研究開発への大規模な投資を行っています。リチウムイオンバッテリーやソフトウェアのインストールに関連する高いコストは、製造コスト全体に影響を与え、市場の拡大を妨げる可能性があります。さらに、適応クルーズコントロールや自動緊急ブレーキなどの先進運転支援システムは、センサーやカメラに依存した複雑なメカニズムを伴い、これらのシステムがバッテリーの電力を継続的に消費するため、バッテリーの故障を引き起こし、失敗や故障のリスクを導く可能性があります。サイバーセキュリティの脅威も車両の運行や乗客の安全に重大な課題をもたらし、市場の複雑さを増しています。
市場の機会：産業化とインフラ開発
急速な都市化と人口増加、インフラの開発、産業部門の拡大は、世界の商業車販売の主要な推進力です。特に発展途上国では、鉱業、建設、観光などの産業が成長しており、雇用が増加しています。この雇用の増加は通勤者数を増加させ、公共交通機関の需要を促進しています。さらに、Eコマースの急成長とデジタルトランスフォーメーションは、物流と輸送部門の成長において重要な役割を果たしています。政府は地域の輸送と物流を支えるために道路インフラに投資しており、これが市場のさらなる成長を促進しています。
主要企業のリスト：
● Ashok Leyland
● Bosch Rexroth AG
● Daimler
● Volkswagen AG
● Toyota Motor Corporation
● Mahindra and Mahindra
● TATA Motors
● AB Volvo
● Golden Dragon
● General Motors
市場セグメントの洞察：製品と最終ユーザーのセグメンテーション
市場セグメントの洞察：製品と最終ユーザーのセグメンテーション