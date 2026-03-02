「lgram」スタンダードプラン新規ご契約キャンペーン開始
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）が提供する「エルグラム」は、現在実施中の「配信数無制限キャンペーン」を、2026年3月31日をもって終了いたします。
これに伴い、スタンダードプランが最大2ヶ月間無料になるキャンペーンを実施いたします。
キャンペーンの背景
エルグラムでは、これまでフリープランユーザー向けに「配信数無制限キャンペーン」を実施してまいりました。本キャンペーンは2026年3月31日（火）をもって終了となり、2026年4月1日（水）以降、フリープランの月間配信数は1,000通までに変更されます。
月間配信数が上限に達した場合、自動応答やメッセージ配信が停止となるため、配信数を気にせず運用を続けたいお客様にはスタンダードプランへの移行をご検討いただくこととなります。
こうした変更に伴い、移行をスムーズに進めていただけるよう、スタンダードプランの最大2ヶ月間無料体験キャンペーンを企画しました。
キャンペーン概要
本キャンペーンでは、期間中にスタンダードプランを新規契約された方を対象に、初回支払日を2026年5月1日（金）に設定します。契約日によって無料期間は異なりますが、最大2ヶ月間、スタンダードプランを無料でご利用可能です。
たとえば2026年3月1日（月）にご契約いただいた場合、2026年4月30日（木）までの2ヶ月間が無料となります。10%割引が適用される年払いの場合も対象となり、次回決済日は2027年5月1日（金）となります。
クーポンコードの入力や特別な手続きは不要で、通常のお申し込みだけで自動的に適用されます。なお、すでにスタンダードプランをご利用中の方は対象外です。
実施期間は2026年3月1日（日）から2026年3月31日（火）までとなります。
スタンダードプランの主な特徴
スタンダードプランでは、フリープランの各種制限が大幅に緩和されます。
メッセージ配信数が無制限になるほか、固定メニューやフォーム作成、ダイレクトアクション（ボタンクリックなどの特定のアクションをユーザーに促す機能）などの機能も制限なくご利用いただけます。
さらに、スタッフ管理機能や1アカウント追加接続が可能となり、複数アカウント運用に対応します。
エルグラムとは
エルグラムは、Meta社公式API（外部のアプリケーションと連携するための公式な仕組み）を使用したInstagramの自動化ツールです。
2025年8月15日（金）にシステム登録数が20,000件突破し、個人事業主から大手企業まで幅広い事業者様にご利用いただいております。
▼主な機能
・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答
・DMの自動返信、一括配信
・アンケートの作成、実施
・商品の販売～決済
お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「エルグラムマニュアルサイト」でご案内しています。
以下のリンク内の各種窓口からお気軽にお問い合わせください。
https://lgram.jp/manual/contact/
エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
まずは無料でお試しいただけるフリープランもご用意していますので、ぜひご体験ください。
https://lgram.jp/?dreamnews
