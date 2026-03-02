関西代表チームはヴィッセル神戸と西宮ＳＳ！ 全農が各県の特産品で選手を後押し ～ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会in関西～

全農が特別協賛している「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会」（主催：日刊スポーツホールディングス）の関西大会が、２月２８日（土）～３月１日（日）に兵庫県明石市の「兵庫県フットボールセンター明石」で開催され、合計１２チーム約240人の小学生が出場しました。

決勝は、ヴィッセル神戸（兵庫県）と西宮ＳＳ（兵庫県）が対戦しヴィッセル神戸が２－０で勝利し優勝しました。この２チームが５月３日から神奈川県横浜市で開催される全国決勝大会へ出場します。

今回の大会を皮切りに、全国９ブロック（北海道・東北・関東・北信越・東海・関西・中国・四国・九州）で地区大会が開催され、「ＪＡ全農チビリンピック2026 ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」に出場する合計１６チームが決まります。

優勝したヴィッセル神戸

開会式でヴィッセル神戸の西山陽翔選手が選手宣誓

２月２８日（土）の開会式では、ヴィッセル神戸のキャプテン、西山陽翔選手が「感謝の気持ちを忘れず最後の１秒まで戦い抜きます」と全選手を代表して選手宣誓しました。また、全農兵庫県本部 県本部長の堂本英之が「全農は生産者が作った野菜や果物、お肉などを皆さんへ届ける仕事をしています。ごはんをしっかり食べて、一生懸命頑張ってください」とあいさつしました。大会初日は全１２試合が行われ、各チーム白熱した戦いを展開し、決勝トーナメント出場に向け気迫のこもったプレーであふれていました。

選手宣誓する西山陽翔選手

あいさつする全農兵庫県本部 堂本英之

気迫のこもった試合

決勝戦はヴィッセル神戸が勝利！

大会２日目の３月１日（日)に行われた決勝は、同じ兵庫県代表チームのヴィッセル神戸と三宮ＳＳの対決となりました。第１ピリオド開始直後にヴィッセル神戸が先制ゴール。その後は両者譲らぬ熱戦を繰り広げましたが、第３ピリオドにヴィッセル神戸が追加点を決め、そのまま勝利しました。この２チームが関西地区代表として、５月の全国決勝大会へ出場します。

ヴィッセル神戸（白ユニフォーム）と西宮ＳＳ（青ユニフォーム）

開催地の兵庫県をはじめとした各県の食材を贈呈

閉会式では、全農兵庫県本部 副本部長の沼田修が、入賞チームと全出場選手へ関西地区の６県（滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県）のお米やジュースなどの国産農畜産物を贈呈し激励しました。全農は「アスリートの活躍を『ニッポンの食』で支える。」をスローガンに、海外で活躍するスポーツ選手から将来を担う子どもたちまでを「ニッポンの食」で応援します。

副賞贈呈

準優勝「西宮ＳＳ」

３位「石切東ＦＣ」

３位「ＤＲＥＡＭＦＣ」

大会結果

特設ページやYouTubeで地区大会決勝戦を公開

各地区大会の決勝の様子は、日刊スポーツサイト内の本大会特設ページおよび、日刊スポーツの公式YouTubeチャンネルで公開予定（大会１週間後を予定）です。

＜ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会 特設ＨＰ＞

ＵＲＬ：https://www.nikkansports.com/soccer/special/chibirin_2026/

＜YouTubeアカウント「日刊スポーツ」＞

ＵＲＬ：https://www.youtube.com/channel/UCiIOLClVfRzsDDwzT3eslIQ

TikTokでの配信

TikTokアカウント「ＪＡ全農チビリンピック」で、試合の模様や参加選手のコメントなど大会の様子を順次配信します。

ＵＲＬ：https://www.tiktok.com/@chibirinpic

ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー 開催記念キャンペーン

応募方法：①Ｘアカウント「全農広報部スポーツ応援（@zennoh_sports）」をフォロー

②プレゼントキャンペーン投稿をリポスト

内 容：開催エリアの食材を抽選でプレゼント

＜全農広報部 スポーツ応援 公式Ｘアカウント＞

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports

出場選手への提供商品一覧

大会概要

（１）大会名称 ：ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会

（２）主 催 ：日刊スポーツホールディングス

（３）後 援 ：（公財）日本サッカー協会

（４）主 管 ：各地区サッカー協会

（５）今後のスケジュール：下記一覧の通り

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」について

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」では、スポーツに関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。本大会の模様も随時投稿します。

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports