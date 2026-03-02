水素用ニードルバルブの世界市場2026年、グローバル市場規模（10mm、14mm、20mm）・分析レポートを発表
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「水素用ニードルバルブの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、水素用ニードルバルブのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の水素用ニードルバルブ市場規模は2024年に1億3百万米ドルと評価されています。今後は2031年までに1億44百万米ドルへ拡大すると予測され、予測期間中の年平均成長率は5.0%となる見込みです。水素関連インフラの整備や高圧ガス設備の増加を背景に、安全性と精密流量制御を担う部品需要が底堅く拡大すると考えられます。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を併せて検証し、それらが競争構造、地域経済の動向、供給網の強靭性に及ぼす影響を分析しています。バルブは金属材料、精密加工部品、シール部材など複数要素に依存するため、貿易条件の変化はコスト、納期、部材確保に波及しやすく、供給網の分散と地域別の生産・保守体制が競争力に直結する論点として整理されています。
________________________________________
製品概要と市場特性
水素用ニードルバルブは、高圧かつ高純度の用途で水素ガスの流量を安全かつ精密に制御するための部品です。ニードル形状の弁体により微細な開度調整が可能で、流量の安定制御や段階的な調整が求められる系統で重要な役割を担います。
水素は分子が小さく拡散しやすい性質を持ち、さらに可燃性が高いことから、漏えい抑制と安全設計が非常に重要です。そのため、水素向け製品では、シール性能の信頼性、材料選定、精密加工品質、耐圧性能、長期安定性などが強く求められます。高純度用途では汚染リスクの低減も重要であり、内部清浄性や粒子発生抑制の観点も選定要件になりやすい領域です。
________________________________________
調査内容と分析手法
本レポートは、水素用ニードルバルブ市場について、メーカー別、地域別、国別、種類別、用途別に、定量分析と定性分析の両面から包括的に整理しています。2020年から2031年までを対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の推移と予測を提示しています。
市場が変化し続ける前提のもと、競争環境、需給動向、需要変化の要因を分析し、主要企業の企業概要と製品例を掲載しています。さらに、2025年時点の主要企業の市場占有率推計も示し、競争構造の把握を支援しています。市場の推進要因、抑制要因、機会、新製品投入や承認に関する示唆も整理されています。
________________________________________
市場区分
市場は種類別と用途別に区分されています。種類別では10mm、14mm、20mmに分類されます。これらの区分は接続部の寸法や仕様に関わる分類であり、導入先の配管規格、必要流量、耐圧条件、設置スペースなどに応じて選定されます。寸法が異なることで適用範囲や運用条件が変わるため、用途別の最適化が重要になります。
用途別では水素の貯蔵・輸送、水素の取扱い・充填、その他に分類されます。貯蔵・輸送では高圧条件での漏えい抑制と耐久性が重要であり、温度変化や圧力変動への追従性も求められます。取扱い・充填では運転頻度が高くなりやすく、操作性と繰り返し使用時の安定性、保全性が重視されます。その他用途では研究開発や製造工程など多様な条件が想定され、仕様の柔軟性と供給対応力が価値となります。
