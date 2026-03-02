コミックほげっとの新作マンガ『敵国に嫁いだ戦場の天使は冷酷騎士に溺愛される』『独占愛～冷酷御曹司の不器用な溺愛～』『花縁～契約妻は傲慢御曹司に求愛される～』がめちゃコミで配信スタート！
■「コミックほげっと」にて、新作オリジナルマンガを続々配信中！
サイドランチ×めちゃコミックでお届けするレーベル「コミックほげっと」にて、オリジナルマンガを続々配信中！
2026年2月27日に配信された新作はこちら。ぜひご一読ください！
『敵国に嫁いだ戦場の天使は冷酷騎士に溺愛される』（漫画：壱ノ花／構成：宮嶋緑子／原案：SR）2/27～配信スタート！
2話無料
https://mechacomic.jp/books/252919
＜あらすじ＞
マクマーツィー家の長女・マリーは、祖国が戦争に敗れたため講和条件として敵国のファーランディア家に嫁ぐことになる。幼い頃より家族から虐げられていたマリーは、戦場看護師として傷ついた人々を支えることが唯一の生きがいだった。しかし、人質同然でマリーが嫁ぐのは“熊の怪物”と称される冷酷非道な騎士・ディートリヒ。怯えるマリーに、ディートリヒは冷たい瞳をたずさえて告げる。「あとで寝室に来るように」――それは、甘くも不器用な溺愛のはじまりだった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342901/images/bodyimage1】
『独占愛～冷酷御曹司の不器用な溺愛～』（作画：コタツ／構成：やた・安部ナヲン／原作：円山ひより）2/27～配信スタート！
2話無料
https://mechacomic.jp/books/252920
＜あらすじ＞
普通のOL・新保彩萌(にいほ あやめ)は、父の会社の経営不振の煽りを受けつつ母の治療費の為に働き見舞いに行く忙しい毎日を送っている。日々苦しい時もあるが、いつも優しく包んでくれる彼氏の京介(きょうすけ)を支えにしていた。しかし、その京介も彩萌の家の経済事情を理由に浮気。失意に沈む中、彩萌に梁瀬グループ御曹司・梁瀬瑛(やなせ えい)が「俺の婚約者になれ」と強引に迫ってきて…!?
※本作品は小説投稿サイト「エブリスタ」で人気の「独占愛～冷酷御曹司の甘い誘惑～」のコミカライズです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342901/images/bodyimage2】
『花縁～契約妻は傲慢御曹司に求愛される～』（漫画：赤柴豆。／構成：枇杷／原作：円山ひより）2/27～配信スタート！
2話無料
https://mechacomic.jp/books/252918
＜あらすじ＞
ずっとかわいがってきた後輩女性から、突然の結婚報告。祝福の気持ちで聞いていると、相手は自分の彼氏だった――。付き合って5年。婚約までしていた彼氏を、後輩女性に寝取られたのだった。しかも、後輩のお腹には赤ちゃんまで。裏切りにあい、悲しみの雨に泣いてた主人公の一路 逢花(いちろ おうか)。その時、手を差し伸べてくれたのは傲慢な御曹司だった。
※本作品は小説投稿サイト「エブリスタ」で人気の「花縁～契約妻は傲慢御曹司に求愛される～」のコミカライズです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342901/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社サイドランチ
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
