「グリモアA～私立グリモワール魔法学園～」11周年記念企画！全キャラの新商品が誕生日の月に合わせ「カワセル」に続々と新登場！第8弾は3月生まれの5名が販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）が企画・運営するフィジカルグッズのECサイト「カワセル」にて、3月2日（月）より、「グリモアA～私立グリモワール魔法学園～」の11周年を記念した新商品第8弾が販売開始になりましたことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342841/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342841/images/bodyimage2】
「グリモアA～私立グリモワール魔法学園～」の11周年を記念し、キャラクターの誕生日の月に合わせて、毎月豪華な新商品が販売されます！
第8弾は、3月生まれのキャラクター5名が販売を開始！
キャラクターの魅力がたっぷり詰まったパーカーとTシャツは、普段使いはもちろん、お家でのリラックスタイムにもぴったり。記念アイテムなので、ボディの品質にも徹底的にこだわりました。
アクリルスマホスタンドは、動画視聴もゲームも、推しと一緒に楽しめる！デスクやベッドサイドに飾れば、お部屋のインテリアとして、いつでも推しを眺めて癒されるアイテムです。
「カワセル」では多種多様な有名IPの販売が決定しており、今後も続々と有名TVアニメ、有名マンガ、有名ゲーム、有名キャラクター、有名アーティスト、有名タレントなど「カワセル」でしか買う事が出来ないグッズが新登場予定です。「LINEコンテンツ（LINEスタンプ・LINE着せかえ・LINE絵文字）」と「キャリアきせかえ」を中心とするデザインコンテンツ領域で国内TOPクラスの販売実績を誇る株式会社インクルーズがプロデュースするすべてがMADE IN JAPANの【高品質】で、決済完了後一週間弱で手元に届く【短納期】のオンラインくじ「カワセルくじ」の今後の展開をご期待ください。
■「グリモアA」新商品ラインナップ
・パーカー （税込7,900円）
・Tシャツ （税込4,500円）
・アクリルスマホスタンド (税込2,500円)
【購入URL】https://kawaseru.com/user/shops/grimoire
■グリモアA ～私立グリモワール魔法学園～
【X】https://x.com/Grimoire_Staff
【公式サイト】https://grimoire.applibot.co.jp/
(C) Applibot, Inc.
■「カワセル」とは？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342841/images/bodyimage3】
株式会社インクルーズが企画・運営する「カワセル」でしか買えない限定グッズがいっぱいのD2C型リアルグッズECサイト。日本国内最高峰のオンデマンドプリント設備を導入し、全商品がMADE IN JAPANなので、全てが【高品質】で、圧倒的な【短納期】。リアルグッズ化が可能な商品ラインナップ数も60種類以上と非常に幅広く、限定企画として、購入者が好きな文字入れが出来るグッズや所有欲をくすぐる販売数が限られたシリアルナンバリング付きグッズも販売されます。【年間60本以上】のオンラインくじ販売数を目指す「カワセルくじ」も大好評です。
■「カワセル」
URL： https://kawaseru.com/
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 高田 光瑠
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342841/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342841/images/bodyimage2】
「グリモアA～私立グリモワール魔法学園～」の11周年を記念し、キャラクターの誕生日の月に合わせて、毎月豪華な新商品が販売されます！
第8弾は、3月生まれのキャラクター5名が販売を開始！
キャラクターの魅力がたっぷり詰まったパーカーとTシャツは、普段使いはもちろん、お家でのリラックスタイムにもぴったり。記念アイテムなので、ボディの品質にも徹底的にこだわりました。
アクリルスマホスタンドは、動画視聴もゲームも、推しと一緒に楽しめる！デスクやベッドサイドに飾れば、お部屋のインテリアとして、いつでも推しを眺めて癒されるアイテムです。
「カワセル」では多種多様な有名IPの販売が決定しており、今後も続々と有名TVアニメ、有名マンガ、有名ゲーム、有名キャラクター、有名アーティスト、有名タレントなど「カワセル」でしか買う事が出来ないグッズが新登場予定です。「LINEコンテンツ（LINEスタンプ・LINE着せかえ・LINE絵文字）」と「キャリアきせかえ」を中心とするデザインコンテンツ領域で国内TOPクラスの販売実績を誇る株式会社インクルーズがプロデュースするすべてがMADE IN JAPANの【高品質】で、決済完了後一週間弱で手元に届く【短納期】のオンラインくじ「カワセルくじ」の今後の展開をご期待ください。
■「グリモアA」新商品ラインナップ
・パーカー （税込7,900円）
・Tシャツ （税込4,500円）
・アクリルスマホスタンド (税込2,500円)
【購入URL】https://kawaseru.com/user/shops/grimoire
■グリモアA ～私立グリモワール魔法学園～
【X】https://x.com/Grimoire_Staff
【公式サイト】https://grimoire.applibot.co.jp/
(C) Applibot, Inc.
■「カワセル」とは？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342841/images/bodyimage3】
株式会社インクルーズが企画・運営する「カワセル」でしか買えない限定グッズがいっぱいのD2C型リアルグッズECサイト。日本国内最高峰のオンデマンドプリント設備を導入し、全商品がMADE IN JAPANなので、全てが【高品質】で、圧倒的な【短納期】。リアルグッズ化が可能な商品ラインナップ数も60種類以上と非常に幅広く、限定企画として、購入者が好きな文字入れが出来るグッズや所有欲をくすぐる販売数が限られたシリアルナンバリング付きグッズも販売されます。【年間60本以上】のオンラインくじ販売数を目指す「カワセルくじ」も大好評です。
■「カワセル」
URL： https://kawaseru.com/
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 高田 光瑠
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ