「グリモアA～私立グリモワール魔法学園～」11周年記念企画！全キャラの新商品が誕生日の月に合わせ「カワセル」に続々と新登場！第8弾は3月生まれの5名が販売開始！

「グリモアA～私立グリモワール魔法学園～」11周年記念企画！全キャラの新商品が誕生日の月に合わせ「カワセル」に続々と新登場！第8弾は3月生まれの5名が販売開始！