SNS総フォロワー数120万人超えの「めんトリ」日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にて新規絵柄を追加したランダムステッカーが【再販】を開始！

SNS総フォロワー数120万人超えの「めんトリ」日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にて新規絵柄を追加したランダムステッカーが【再販】を開始！