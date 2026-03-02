SNS総フォロワー数120万人超えの「めんトリ」日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にて新規絵柄を追加したランダムステッカーが【再販】を開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、3月2日（月）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて、LINEスタンプ「面倒だがトリあえず返信」から生まれた株式会社インクルーズのオリジナルIP「めんトリ」のランダムステッカーが新規絵柄を追加して【再販】となりました事をご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342822/images/bodyimage1】
株式会社インクルーズのオリジナルIP「めんトリ」のランダムステッカーが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約33,000店舗のマルチコピー機で一斉に【再販】を開始！
どれが当たっても嬉しい！「めんトリ」達の証明写真風ステッカーは新規絵柄2種を追加した全8種、ランダム式の販売となっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■めんトリ ランダムステッカー
販売方法：ランダム式(全8種)
販売価格：シール紙L判 300円、シール紙2L判 500円
【※今回販売するランダムの内6種は前回のラインナップと同様になります】
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/3/2(月)～
【詳細はこちら】
https://www.e-printservice.net/content_detail/mendotori
■「面倒だがトリあえず返信」の「めんトリ」とは
「面倒だがトリあえず返信」の「めんトリ」とは 全世界のLINEクリエイターズマーケットだけで333万ダウンロードを突破し、 日本国内で開催された LINE Creators Stamp AWARDで2年連続TOP20にノミネートされた株式会社インクルーズの大人気スタンプと、そのスタンプ発の大人気キャラクターです。 大手アニメーション製作会社Production I.Gでのアニメ化、Nintendo Switchを含む12作品でのゲーム化、日本国内の大手アミューズメント施設での25シリーズ100種類を超えるプライズ化を皮切りに、その人気は日本だけに留まらず、台湾ファミリーマート全3,122店での40日間に及ぶ大規模キャンペーンキャラクターへの大抜擢や、 2019年夏に5周年を記念して、台湾の台北駅前の大型百貨店「新光三越」のワンフロアにて2ヶ月半開催し、約1,000円の入場料にも関わらず5万人以上を集客した「MENTORI特展」や中国でのぬいぐるみ・クッション・リュックサックなどの大量のプライズ化など「めんトリ」の商品化実績は日本だけでなく、台湾・中国も併せると2,000種類を数え、 LINEスタンプの枠を超えた大人気キャラクターとして全世界で活躍しています。
■「面倒だがトリあえず返信」
＜LINEスタンプ一覧＞※(日本語版のみ掲載)
http://mendotori.jp/stamp-list.php?ca=12&cs=13
＜着せかえ関連コンテンツ＞
http://mendotori.jp/stamp-list.php?ca=12&cs=14
＜めんトリ公式HP＞
めんトリによるめんトリファンの為の、オフィシャルサイト！より詳しい内容を知りたい方は必見！
http://mendotori.jp/
＜めんトリ公式X＞
https://twitter.com/mendo_tori/
＜めんトリ公式Instagram＞
https://www.instagram.com/imouto_mentori_official/
各SNSでは、めんトリの最新情報やめんトリたちの日常を公開中です！
＜めんトリLINE公式アカウント＞
https://line.me/ti/p/%40mendo_tori
LINEスタンプから生まれた「めんトリ」がLINE公式アカウントに登場！最新情報やマル秘画像、毎月のカレンダーを配信しています！トークで話しかけるとめんトリが返信してくれます。
(C)increws
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342822/images/bodyimage1】
株式会社インクルーズのオリジナルIP「めんトリ」のランダムステッカーが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約33,000店舗のマルチコピー機で一斉に【再販】を開始！
どれが当たっても嬉しい！「めんトリ」達の証明写真風ステッカーは新規絵柄2種を追加した全8種、ランダム式の販売となっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■めんトリ ランダムステッカー
販売方法：ランダム式(全8種)
販売価格：シール紙L判 300円、シール紙2L判 500円
【※今回販売するランダムの内6種は前回のラインナップと同様になります】
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/3/2(月)～
【詳細はこちら】
https://www.e-printservice.net/content_detail/mendotori
■「面倒だがトリあえず返信」の「めんトリ」とは
「面倒だがトリあえず返信」の「めんトリ」とは 全世界のLINEクリエイターズマーケットだけで333万ダウンロードを突破し、 日本国内で開催された LINE Creators Stamp AWARDで2年連続TOP20にノミネートされた株式会社インクルーズの大人気スタンプと、そのスタンプ発の大人気キャラクターです。 大手アニメーション製作会社Production I.Gでのアニメ化、Nintendo Switchを含む12作品でのゲーム化、日本国内の大手アミューズメント施設での25シリーズ100種類を超えるプライズ化を皮切りに、その人気は日本だけに留まらず、台湾ファミリーマート全3,122店での40日間に及ぶ大規模キャンペーンキャラクターへの大抜擢や、 2019年夏に5周年を記念して、台湾の台北駅前の大型百貨店「新光三越」のワンフロアにて2ヶ月半開催し、約1,000円の入場料にも関わらず5万人以上を集客した「MENTORI特展」や中国でのぬいぐるみ・クッション・リュックサックなどの大量のプライズ化など「めんトリ」の商品化実績は日本だけでなく、台湾・中国も併せると2,000種類を数え、 LINEスタンプの枠を超えた大人気キャラクターとして全世界で活躍しています。
■「面倒だがトリあえず返信」
＜LINEスタンプ一覧＞※(日本語版のみ掲載)
http://mendotori.jp/stamp-list.php?ca=12&cs=13
＜着せかえ関連コンテンツ＞
http://mendotori.jp/stamp-list.php?ca=12&cs=14
＜めんトリ公式HP＞
めんトリによるめんトリファンの為の、オフィシャルサイト！より詳しい内容を知りたい方は必見！
http://mendotori.jp/
＜めんトリ公式X＞
https://twitter.com/mendo_tori/
＜めんトリ公式Instagram＞
https://www.instagram.com/imouto_mentori_official/
各SNSでは、めんトリの最新情報やめんトリたちの日常を公開中です！
＜めんトリLINE公式アカウント＞
https://line.me/ti/p/%40mendo_tori
LINEスタンプから生まれた「めんトリ」がLINE公式アカウントに登場！最新情報やマル秘画像、毎月のカレンダーを配信しています！トークで話しかけるとめんトリが返信してくれます。
(C)increws
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ