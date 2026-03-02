発行:2026年3月2日

『第53回東京モーターサイクルショー』にDUNLOPブースを出展 ～「THE MAX OF DUNLOP」をテーマに、

二輪オンロードプレミアムモデルの「SPORTMAX」シリーズ、

新商品「TRAILMAX MISSION」が加わった「TRAILMAX」シリーズやレース車両を展示～

DUNLOP （社名：住友ゴム工業(株)、社長：山本悟）は、3月27日から29日まで東京ビッグサイトで開催される『第53回東京モーターサイクルショー』にDUNLOP(ダンロップ)ブースを出展します。

DUNLOPブースイメージ

新商品｢TRAILMAX MISSION｣体感コーナー

今回出展するブースは、「THE MAX OF DUNLOP」をテーマに、DUNLOPが提供する走る喜びやそれを実現するタイヤの技術力を、製品や展示を通して表現します。

2026年2月に新発売したアドベンチャータイヤ「TRAILMAX MISSION」、そして昨年および一昨年にリリースした「SPORTMAX Q5S」「SPORTMAX Q5A」の性能体感ツールを用意。「SPORTMAX」「TRAILMAX」シリーズのラインアップ展示とともに、二輪タイヤの専門スタッフがお客様のニーズに合わせたタイヤをご案内します。

また、DUNLOP Racing Team with YAHAGIから全日本ロードレースJSB1000クラスに参戦する長島哲太選手のトークショーや、新構造のフロントスリックタイヤも展示します。

そして豪華景品が当たる来場者向けのキャンペーンや、会場にお越しいただけない方も参加できるSNSキャンペーンも実施します。

「第53回東京モーターサイクルショー」にお越しの際は、ぜひDUNLOPブースにお立ち寄りください。

ブースの詳細はDUNLOP二輪ホームページ特設サイトをご覧ください。

▷DUNLOP二輪タイヤ公式サイト イベントページ

https://dunlop-motorcycletyres.com/motor_cycle_show/tmcs2026.html

■展示車両 ※1

・「KAWASAKI / Ninja H2」 (レースレプリカラジアル：SPORTMAX Q5装着)

展示協力：カワサキプラザ吹田

・「TRIUMPH / Scrambler 1200 XE」 (2026年2月発売の新商品：TRAILMAX MISSION装着)

展示協力：ブライトロジック、オーテック鈴鹿

・「HONDA / CBR1000RR-R」 (ロードレースタイヤ：スリックタイヤ装着)

展示協力：株式会社7C

MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ JSB1000クラス 参戦車両

チーム名：「DUNLOP Racing Team with YAHAGI」

・「HARLEY-DAVIDSON / ROAD GLIDE」

展示協力：ハーレーダビッドソン ジャパン株式会社

DUNLOP はHarley-Davidson Bagger World Cup 公式タイヤサプライヤーに就任しました。

※1展示内容は変更になることがあります。

■SNSキャンペーン概要 ※2

公式X：@TyresDunlop：｢東京モーターサイクルショー出展記念キャンペーン｣

期間：3月2日～3月29日

対象者：全ての方

参加方法：公式X：@TyresDunlopをフォローし、キャンペーン対象の投稿をリポストしてください。

景品：抽選で｢SPORTMAX Q5、Q5S、Q5A、ROADSMART Ⅳ｣、「TRAILMAX MIXTOUR、MISSION」 の中からご希望のタイヤ1セット(前後1本ずつ)を1名様にプレゼントします。

※2キャンペーンの内容は変更になることがあります。

▷DUNLOP二輪タイヤ公式Xアカウント(@TyresDunlop)：https://x.com/TyresDunlop

▷DUNLOP二輪タイヤ公式サイト：https://dunlop-motorcycletyres.com/

■｢第53回 東京モーターサイクルショー｣実施概要

・会期 ： 3月27日(金)～29(日)

・会場 ： 東京ビッグサイト 西1.2.3.4ホール、アトリウム、西屋上展示場

・DUNLOPブース位置 ： 西ホール 1-54

・公式ウェブサイト ： https://www.motorcycleshow.org/

<商品・イベントに関するお問い合わせ先>

タイヤお客様相談室 TEL:0120-39-2788