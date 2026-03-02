美容系YouTuber「整形アイドル轟ちゃん」ファン待望のLINEスタンプ第3弾がインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、「整形アイドル轟ちゃん Vol.3」のLINEスタンプを2026年3月2日（月）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342575/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342575/images/bodyimage2】
美容系YouTuber「整形アイドル轟ちゃん」の魅力が詰まったスタンプシリーズの第3弾。日常会話で使いやすいフレーズから、思わずクスッと笑ってしまう表情豊かなスタンプまで、トークを楽しく盛り上げるラインアップとなっています。轟ちゃんファンの皆様に満足いただけること間違いなし！
是非、LINEスタンプでも「整形アイドル轟ちゃん」の世界観をお楽しみください！
■商品概要
【タイトル】整形アイドル轟ちゃんVol.3
【販売URL】https://line.me/S/sticker/32810194
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■第1弾・第2弾も大好評配信中！
【タイトル】整形アイドル轟ちゃん
【販売URL】https://line.me/S/sticker/26955565
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
【タイトル】整形アイドル轟ちゃんVol.2
【販売URL】https://line.me/S/sticker/30245519
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■整形アイドル轟ちゃん
【OFFICIAL youtube】https://www.youtube.com/channel/UCIPKo-3YgwWFFEeagS-j30A
【OFFICIAL instagram】https://www.instagram.com/todoroki.sk
【OFFICIAL X】https://x.com/todoroki_sk
(C)Todorokichan
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
