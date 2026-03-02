「群馬防犯カメラセンター」「京都烏丸防犯カメラセンター」開設のお知らせ 防犯カメラの設置・修理・保守体制を強化／AIカメラのトリニティー
全国の防犯カメラセンターを運営する株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也／本社：愛知県名古屋市）は、防犯カメラ需要の高まりを受け、2026年3月2日（月）に「群馬防犯カメラセンター」と、京都に拠点を置く「京都烏丸防犯カメラセンター」を新たに開設したことをお知らせいたします。
今回の2拠点開設により、群馬県および京都府エリアにおけるサービス体制を強化し、現地調査・お見積りから設置工事、修理・メンテナンスまで、よりスムーズな対応が可能となりました。
法人・個人を問わず、目的やご予算に合わせて最適なカメラシステムをご提案します。
▼詳細はこちら
https://www.office-trinity.com/news/news20260302-2.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260302
群馬防犯カメラセンター
群馬県高崎市栄町3-11 高崎バナーズビル4F
お問い合わせ:0120-630-900（受付時間／平日9:00～18:00）
京都烏丸防犯カメラセンター
京都府京都市中京区烏丸通三条東入ル梅忠町24 三条COHJUビル4F
お問い合わせ：0120-060-039（受付時間／平日9:00～18:00）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342982/images/bodyimage1】
■防犯カメラの設置相談増加を受け、群馬・京都に拠点を新設
近年、全国各地で防犯カメラの設置相談やお見積りのご依頼が増加しております。
各地のお客様からのご要望に、より迅速にお応えし、充実したサービスをお届けするため、このたび群馬県（高崎市）と京都府（京都市）に新拠点を開設いたしました。
専門スタッフが、導入目的や設置環境に合わせて最適なプランをご提案し、安心できる環境づくりをサポートいたします。
■防犯カメラ以外のセキュリティにも対応
弊社は防犯カメラの導入・更新に加え、入退室管理システムの導入、マンション向けオートロックシステムのリニューアル、さらにサイバーセキュリティに関するご相談など、幅広いセキュリティ課題に対応しています。
今回開設した群馬県・京都府の新拠点を起点に、現地調査からご提案、導入後の運用・保守まで一貫してサポートいたします。
■お客様のニーズに合わせ、対応エリアを順次拡大
トリニティーは現在、中部・関東・関西を中心に、北海道の一部地域、東北、四国、中国、九州へと、対応エリアを順次拡大しています。
今後もお客様の声に寄り添いながら、より安心してご利用いただけるサービスを全国各地へお届けできるよう努めてまいります。
■このリリースに関するお問合せ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
公式サイト：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260302
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
－事業内容－
・法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
・AIカメラ・IoTサービスの開発
・その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
配信元企業：株式会社トリニティー
