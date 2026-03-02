西日本各地から名車や旧車が勢ぞろい！「第21回昭和の町レトロカー大集合」開催（大分県豊後高田市）

大分県豊後高田市で、「第21回昭和の町レトロカー大集合」を開催します。このイベントでは、昭和の名車や旧車を所有するオーナーたちが自慢の愛車を披露し、九州各県や関西から昭和63年以前に製造されたレトロカーが豊後高田市に集結します。

第21回昭和の町レトロカー大集合

当日は、約160台の旧車・名車の展示のほか、オーナーインタビューや各種飲食ブース、自動車の部品や書籍、ステッカーなどの販売（スワップミート）、豊後高田市内で活動するバンド等による音楽ステージも開催します。

日時：令和8年3月15日（日曜日）10時～15時 ※雨天決行

場所：大分県豊後高田市「昭和の町駐車場」

主催：昭和の町レトロカー大集合実行委員会

（共催）豊後高田商工会議所

（協力）豊後高田市、豊後高田市観光協会、豊後高田市観光まちづくり株式会社、豊後高田市商店街連合会、明治安田生命大分支社豊後高田営業所

スペシャルゲストも登場！

音楽ステージイベントのスペシャルゲストとして、昭和のファッションやカルチャーを発信するZ世代のアーティスト兼インフルエンサーの“阪田マリン”さんが登場します！





↓第21回昭和の町レトロカー大集合について詳しくはこちら

https://www.city.bungotakada.oita.jp/site/showanomachi/30581.html

豊後高田昭和の町について

豊後高田昭和の町は、「犬と猫しか歩かない」と言われるほど衰退してしまった商店街に、かつての賑わいを取り戻そうと、商業者、商工会議所、行政が議論を重ね、構想から9年もの歳月を費やし、平成13年9月に誕生しました。

当初7店舗からスタートした昭和の町認定店は56店舗に増え、コロナ禍前には年間約40万人の来訪者を迎える場所に。

豊後高田昭和の町には、明治から昭和にかけて大分県きっての豪商・野村家の倉庫を改造した「昭和ロマン蔵」があり、約6万点の昭和のおもちゃを展示している「駄菓子屋の夢博物館」や昭和30年代の学校教室、昭和の遊びや民家を再現した「昭和の夢町三丁目館」など、大人から子どもまで楽しめる施設が揃っています。

昭和レトロファッションのレンタルもあります

豊後高田昭和の町では、昭和を体感できる「レトロファッション体験」が楽しめます。

イベント当日は、このレトロな洋服を着て昭和の旧車や名車を見て回るのもおすすめです。

料金：1着1000円

場所：昭和ロマン蔵

時間：貸出から閉館30分前まで（平日：10時～16時）（土日祝日：9時～17時）

URL：https://www.city.bungotakada.oita.jp/site/showanomachi/1454.html

↓豊後高田昭和の町について詳しくはこちら

https://www.city.bungotakada.oita.jp/site/showanomachi/20285.html