野が海 入口





博多駅筑紫口から徒歩2分の海鮮炉端居酒屋「博多炉端 野が海」(運営：株式会社ツマミナ)は、2026年3月1日(日)にリニューアルオープンいたしました。

営業再開の節目に合わせ、今回だけのお得な価格帯で楽しめるリニューアル記念コースを用意。





活イカ・桜鯛姿・九州産和牛など、全17品を含む飲み放題付のコースを始め、歓送迎会にもおすすめのさまざまなコースでお待ちしております。





1日数組限定のコースもあるので、ぜひお早めにご予約ください！









■リニューアル記念の目玉コース

活イカ×桜鯛姿×九州産和牛「全17品」飲み放題120分 6,000円(税込)※1日5組限定





リニューアル特典コース イメージ





※画像はイメージです





リニューアル特典として特におすすめのコースのひとつです。





・【1日5組／リニューアル記念】活イカ＋桜鯛姿＋九州産和牛／全17品／8,000→6,000円(税込) 飲み放題120分付

https://www.hotpepper.jp/strJ001145037/course_cnod02/





この内容が6,000円で楽しめるのは今だけ！呼子直送の活ヤリイカや、糸島産の桜鯛、九州産和牛など豪華どころをまとめて味わえるコースです。全17品と品数が多く「お腹も満足したい」「ちゃんと華がある内容にしたい」という歓送迎会・会食にもピッタリ。

2026年4月30日までの期間限定のコースとなっており、2名様から利用ができます。

※内容は仕入れ状況により変更となる場合があります。





コースの詳細はこちら： https://www.hotpepper.jp/strJ001145037/course_cnod02/









■コースの目玉

「リニューアル記念コース」の魅力は、呼子直送の活ヤリイカ、糸島産の桜鯛、九州産和牛など、主役級の食材が多く揃うこと。

コースの内容について少しだけご紹介します！





【玄界灘より直送！活ヤリイカ直前捌き】





活ヤリイカ直前捌き！





アラカルトメニューでも人気が高い、佐賀県・呼子直送の活ヤリイカ。「野が海」では、仕入れた活ヤリイカを提供直前にさばいて提供するため、身の透明感と食感が別格です。





一口目は、甘みがじわっと広がり、噛むほどに旨みが増していく感覚。さらに、活イカならではのライブ感も魅力で、テーブルに運ばれた瞬間に「おお…！」と声が上がることも。





宴会の場でも、自然と会話が弾む盛り上げ役になります。

※仕入れ状況により、イカの種類・提供方法が変更となる場合があります。





【贅沢炉端盛り合わせ】





炉端焼き





野が海では海鮮料理だけではなく、炉端焼きが楽しめるのもお客様から好評いただいている理由の一つ。





炉端焼きは、炭火の香りが加わることで、素材の旨みがぐっと引き立ちます。お酒が進むのはもちろん、最後まで飽きずに楽しめる味のリズムを作ってくれるパートです。





【糸島産桜鯛姿造り】

席を一気に華やかにしてくれるのが糸島産の桜鯛の姿造り。姿造りならではの存在感があり、写真映えも抜群。歓送迎会などで「主役感を出したい日」に、頼もしさのある一品です。





【もちろん生ビールも！飲み放題120分付】

このコースは、飲み放題120分付き。乾杯の生ビールから、料理に合わせてハイボールやサワー…と、気兼ねなく楽しめるのが嬉しいポイントです。





「今日はしっかり食べて、しっかり飲みたい」そんな日でも、会計が見えやすいのがコースの安心感。「＋1,500円で日本酒飲み放題オプション」も追加可能です。

※飲み放題内容はコース・時期により変更となる場合があります)









■リニューアル特典(クーポン)も用意：幹事さん・宴会にも嬉しいクーポン

リニューアル記念として、全てのコース利用時に使えるクーポンも展開しています。





●【コースお造りの魚種1種を追加】リニューアル記念＆期間限定

●【月～木限定／幹事1名様無料】15名様以上のコースご予約で1名様分無料！

●【冬季活魚クーポン】コース料理に生簀の“活魚1本”を追加！2,000円→1,000円／1名様





「ちょっと豪華にしたい」「幹事負担を軽くしたい」そんな歓送迎会シーズンのニーズに合わせたお得なクーポンですので、ぜひご利用ください！









■ほかにも選べるコースを複数用意





リニューアル特典コース イメージ





ご紹介した6,000円コース以外にも、シーンに合わせて選べるコースを揃えています。





●【月～木限定／歓送迎会】イカ活造り＋天草車海老＋糸島豚／全16品／5,000円(税込) 飲み放題 120分

https://www.hotpepper.jp/strJ001145037/course_cnod01/





●【歓送迎会】選べる鍋(もつ鍋or豚しゃぶ)＋活イカ＋九州産和牛／全15品 6,000円(税込)飲み放題120分

https://www.hotpepper.jp/strJ001145037/course_cnod03/





●【1日3組／リニューアル記念】金目鯛＋活イカ＋カワハギ／全18品 8,000円(税込)飲み放題150分

https://www.hotpepper.jp/strJ001145037/course_cnod05/





●【接待会食／リニューアル記念】伊勢海老＋活イカ＋ノドグロ＋寿司／全18品 10,000円(税込)飲み放題150分

https://www.hotpepper.jp/strJ001145037/course_cnod07/





リニューアル記念コースは、2026年4月30日までの期間限定。詳しい内容・そのほかのコースは、以下ページでご確認ください。





コースの詳細はこちら： https://www.hotpepper.jp/strJ001145037/course/

※ご好評につき、開催期間が短くなる場合もございます。









■「野が海」について：博多で頼れる一軒が待望のパワーアップで復活





野が海 入口





今回リニューアルオープンした「博多炉端 野が海」は、博多エリアで「海鮮も炉端も外したくない」「人数が増えても安心して任せたい」といった声に応えてきた海鮮炉端居酒屋です。





実際に、グルメサイトでも支持を集めており、食べログ3.48、Google4.4の評価(※2026年2月時点)で、多くのお客様にご愛好をいただいてきました。





今回のリニューアルでは、これまでの良さはそのままに「さらに使いやすく」「選びやすく」を意識。リニューアル記念の特別コースを軸に、歓送迎会シーズンにも選びやすいラインナップで再スタートします。









■最大120名までOK。少人数～大人数まで場面で選べるのも魅力





店内風景

店内風景





「野が海」はこれからの歓送迎会シーズンの大人数にも対応可能なキャパでお待ちしております。





●最大宴会収容人数：120名(大広間・大人数宴会にも対応)

●個室：2名～最大120名まで掘りごたつ個室で案内可能

●カウンター席あり：おひとり様やサク飲み、出張時の“ちょい良い夜”にも

●総席数160席：人数やシーンがブレても、店選びがしやすい





普段使いから宴会まで、さまざまなシーンでご利用ください！









■店舗情報

店名 ：博多炉端 野が海

リニューアルオープン：2026年3月1日(日)

所在地 ：福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目12-7 B1F

アクセス ：博多駅筑紫口 徒歩2分

営業時間 ：月～木 17:00～23:00／金・土・祝前日 17:00～翌0:00

定休日 ：日曜