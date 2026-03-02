三菱商事都市開発株式会社(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：森田 憲司、以下「当社」)は、プロジェクトマネジメント業務を受託している「(仮称)春日部市下柳物流開発計画」が、2026年3月2日、埼玉県春日部市下柳(以下「本計画地」)にて新築工事に着手したことをお知らせします。本計画の竣工は2027年秋を予定しています。









■立地特性

本計画地は、東京都心より35km、東西に伸びる国道16号及び南北に走る国道4号バイパスの結節点である「庄和」ICから約1.5kmに位置しています。埼玉県内をはじめ都心部へのアクセスも良く、周辺地域のみならず広域にもスピーディな配送が可能な好立地です。また、東武アーバンパークライン「藤の牛島」駅から約1.2km(徒歩15分)、本計画地から約300m(徒歩4分)の位置には朝日バス「新川橋」停留所があることから、従業者が通勤しやすく、庫内作業員の雇用確保の観点においても有利なロケーションです。









■施設機能

4層ボックスタイプで分割賃貸も可能であり、敷地内にトラックバース16台、トラック待機場15台を設け、多様な業種・荷物に柔軟に対応可能な施設です。また、普通車駐車場を46台設け、従業者の利便性にも配慮しています。









■「(仮称)春日部市下柳物流開発計画」概要

所在地(地番) ：埼玉県春日部市下柳字古川端866-1番、他

交通 ：国道「庄和」IC 約1.5km

東武アーバンパークライン「藤の牛島」駅 約1.2km(徒歩15分)

朝日バス「新川橋」停留所 約300m(徒歩4分)

敷地面積 ：約14,900m2

延床面積 ：約23,400m2

構造・規模 ：鉄骨造、地上4階建

設計・施工 ：株式会社ハンシン建設

プロジェクトマネジメント：三菱商事都市開発株式会社

竣工時期 ：2027年秋(予定)









■周辺地図

周辺地図









■開発済物件

名称 ：MCUD Logistics千葉北

所在地：千葉県千葉市若葉区愛生町

竣工 ：2015年12月





名称 ：MCUD Logistics本牧

所在地：神奈川県横浜市中区豊浦町

竣工 ：2016年1月





名称 ：MCUD Logistics川崎

所在地：神奈川県川崎市高津区北見方

竣工 ：2016年5月





名称 ：MCUD Logistics川崎II

所在地：神奈川県川崎市川崎区白石町

竣工 ：2017年1月





名称 ：MCUD Logistics市川II(※1)

所在地：千葉県市川市塩浜

竣工 ：2017年7月





名称 ：MCUD Logistics座間

所在地：神奈川県座間市広野台

竣工 ：2018年1月





名称 ：MCUD Logistics市川(※1)

所在地：千葉県市川市東浜

竣工 ：2018年1月





名称 ：MCUD Logistics八千代

所在地：千葉県八千代市緑が丘西

竣工 ：2019年9月





名称 ：MCUD Logistics上尾

所在地：埼玉県上尾市堤崎

竣工 ：2020年6月





名称 ：MCUD Logistics鶴ヶ島

所在地：埼玉県鶴ヶ島市富士見

竣工 ：2020年6月





名称 ：MCUD Logistics神戸西

所在地：兵庫県神戸市須磨区弥栄台

竣工 ：2021年12月





名称 ：MCUD・SGリアルティ川崎

所在地：神奈川県川崎市高津区下野毛

竣工 ：2022年5月





名称 ：MCUD Logistics野田

所在地：千葉県野田市尾崎

竣工 ：2022年7月





名称 ：MCUD Logistics久喜

所在地：埼玉県久喜市桜田

竣工 ：2022年11月





名称 ：MCUD Logistics野田II

所在地：千葉県野田市七光台

竣工 ：2023年1月





名称 ：MCUD Logistics神戸西II

所在地：兵庫県神戸市西区見津が丘

竣工 ：2023年3月





名称 ：MCUD Logistics札幌

所在地：北海道札幌市白石区米里

竣工 ：2023年11月





名称 ：MCUD Logistics南吹田

所在地：大阪府吹田市南吹田

竣工 ：2023年11月





名称 ：MCUD Logistics小牧北

所在地：愛知県丹羽郡扶桑町

竣工 ：2024年4月





名称 ：MCUD・ZIPひょうご東条

所在地：兵庫県加東市南山

竣工 ：2024年10月





名称 ：MCUD Logistics小牧

所在地：愛知県小牧市文津

竣工 ：2024年10月





名称 ：MCUD Logistics久喜II

所在地：埼玉県久喜市江面

竣工 ：2024年12月





名称 ：MCUD・ZIP大阪平野

所在地：大阪府大阪市平野区加美南

竣工 ：2025年3月





名称 ：MCUD・ZIP静岡掛川

所在地：静岡県掛川市長谷

竣工 ：2026年1月









■開発中物件

名称 ：(仮称)東扇島自動冷凍倉庫開発計画

計画地 ：神奈川県川崎市川崎区東扇島

竣工予定：2026年夏





名称 ：(仮称)春日部市下柳物流開発計画(※2)

計画地 ：埼玉県春日部市下柳

竣工予定：2027年秋





名称 ：(仮称)大阪平野駅前複合施設計画

計画地 ：大阪府大阪市平野区平野北

竣工予定：2028年冬





※1 冷凍冷蔵倉庫兼加工センター ※2 プロジェクトマネジメント









■三菱商事都市開発について

三菱商事都市開発は「構想力と実現力で、都市の未来を育む。」をPurposeとして掲げ、インダストリアル領域とリテール・エンターテインメント領域を中心に型にはまらない不動産・都市開発を行っています。インダストリアル領域ではドライ物流倉庫に加え、自動倉庫を含めた冷凍冷蔵倉庫やマルチテナント型製造・研究開発施設(innoba(イノーバ))、マルチテナント型ライフサイエンス研究開発施設(アイパーク神戸)の開発にも注力しています。また、リテール・エンターテインメント領域では都心型商業施設やNSC(近隣型ショッピングセンター)、ホテルの開発に加え、横浜赤レンガ倉庫等におけるイベント事業も手掛けています。更に、アリーナ等を核とした大規模都市開発にも取り組んでいます。

今後も国内外における幅広い産業・顧客接地面を持つ三菱商事グループの総合力を最大限に活かし、お客様やパートナーとともに都市の可能性を開いていきます。





三菱商事都市開発株式会社

東京都千代田区有楽町1丁目5番2号 東宝日比谷プロムナードビル7階

代表取締役社長 ： 森田 憲司

公式ホームページ： https://www.mcud.co.jp