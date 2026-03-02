株式会社セブンツーセブン(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：宮副 健)は、敏感肌向けのスキンケア『セラポロジー・シリーズ』を2026年3月2日に発売しました。

皮膚科学の観点から、皮膚常在菌と肌表面のpH値に着目し、肌荒れを防ぎすこやかな状態に導くスキンケアシリーズを開発しました。





【セラポロジー特設ページ】

https://www.7beauty-solution.jp/product/therapology/





セラポロジー・シリーズ イメージ









【開発背景】

季節の変わり目や体調サイクル、生活リズムの変化、花粉など様々な原因で肌が不調になる「敏感肌」を自覚する方は増加しています。

肌の表面には、皮膚常在菌とよばれる多様な菌が生息しており、敏感肌状態の肌表面には悪玉菌である黄色ブドウ球菌の数が増えていることがわかっています。また、健康な肌のpHは弱酸性ですが、敏感肌は弱アルカリ性に傾いています。

健康な美しい肌にとって重要な「バランスのとれた皮膚常在菌」と「肌表面のpHを弱酸性に保つこと」に着目し、セラポロジー・シリーズを開発しました。





健康肌と敏感肌の肌状態比較





皮膚常在菌のバランス









【製品特長】

［敏感肌を考えた保湿成分］

●ダチョウ卵黄エキス

●ホップエキス

●ユズ果実エキス





［3種のナノカプセルで時間差浸透*］

素早く角質層に届く「シングルナノカプセル」

保湿成分を大量に内包「ダブルナノカプセル」

じっくり角質層に浸透「多層ナノカプセル」





＊角質層まで





3種のナノカプセル

［敏感肌を考えた7つのフリー処方］

石油系合成界面活性剤

パラベン

フェノキシエタノール

エタノール

鉱物油

香料

着色料









【ダチョウ卵黄エキス】

地球上最大の鳥類であるダチョウは驚異的な免疫力と回復力を持っています。怪我をしてもすぐに治癒し、傷口から感染症にかかることもありません。また、寿命も60年ほどと言われており、鳥類の中では非常に長寿で高い生命力を持っています。

そのダチョウの卵の卵黄部分から抽出し、特殊な技術で精製したダチョウ卵黄エキスを配合しました。









【製品概要】

泡タイプの「クレンジング・洗顔」と「美容液」のシンプル2ステップケアで、肌をすこやかに導きます。





セラポロジー クレンジング フォーム AD

〈敏感肌用クレンジング・洗顔〉

150mL 5,500円(税込)

技術協力：株式会社ジールコスメティックス

泡タイプのクレンジング・洗顔。

もっちりとした濃厚な泡で、摩擦レスに洗えます。





セラポロジー クレンジング フォーム AD





セラポロジー エッセンス AD

〈敏感肌用美容液〉

55g 8,800円(税込)

技術協力：株式会社ジールコスメティックス

濃厚なテクスチャで角質層のすみずみまでうるおいで満たす美容液。





セラポロジー エッセンス AD









【セブンツーセブンとは】

1945年創業の化粧品メーカー。創業以来、研究・開発から製造、販売、教育まで自社一貫体制で行う。正しいフェイスのお手入れを提供できる空間は美容室であると確信し、美容室をパートナーに。セブンツーセブンの製品は、美容室でお買い求めいただけます。





株式会社セブンツーセブン

〒541-0048 大阪市中央区瓦町3-4-9

お客さまお問い合せ先： 0120-170-727

ホームページ ： https://www.7beauty-solution.jp