アセンテック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松浦 崇)は、Cloud Software Group, Inc.のシンクライアントソリューション「Unicon(ユニコン)」の取り扱いを開始いたします。





近年、サイバーセキュリティ要件の高度化や働き方改革に伴い、エンドポイント環境は多様化しています。安全性と利便性を両立させながら、管理負荷を低減するソリューションが求められる中、「Unicon」はその要件に応える最適な製品群として高く評価されています。









■Uniconについて

「Unicon」は、エンドポイント端末をセキュアに一元管理できる統合ソリューションです。セキュアOSの「eLux」を中心に、端末管理やOS展開、外部接続など日々の運用に必要な機能を一つの仕組みとして提供します。





・eLux： マイクロソフト社「Azure Virtual Desktop(AVD)」のネイティブクライアント等、様々なVDI接続に対応するシンクライアントOS。USBデバイスから起動するUSBブート型と、既存PCを丸ごとセキュアOSとして、シンクライアント専用端末にするOSインストール型の二種類があります。

・Scout： デバイスを集中管理するための管理プラットフォーム

・ELIAS： OSイメージ作成、カスタマイズ

・SCG(Scout Cloud Gateway)： 社外のeLux端末を管理するゲートウェイ

・uPilot： eLuxの自動登録や初期設定





Unicon製品概要





当社は、「Unicon」の取り扱いにより、AVDを含むあらゆるVDI接続をカバーし、お客様のエンドポイント管理・運用をより安全かつ効率的に支援し、組織のデジタル推進に貢献してまいります。





エンドポイント端末をセキュアに一元管理できる統合ソリューション Unicon





▼Uniconの詳細はこちら

https://www.ascentech.co.jp/solution/unicon/unicon.html









■セミナー開催のお知らせ





【新世代のシンクライアント環境】Uniconで実現するセキュアOSの一元管理 ― 製品概要や機能を分かりやすく解説 ―





日時 ： 2026年3月11日(水)13：30-14：00

場所 ： Webinar(Zoom)

受講料： 無料(事前登録制)

主催 ： 株式会社CXJ





▼お申し込みはこちら

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tophrjH7SWe6BIeIau0BiA









■アセンテック株式会社について

「簡単、迅速、安全に！お客様のビジネスワークスタイル変革に貢献する。」の企業理念のもと、仮想デスクトップに関連する製品開発、販売及びコンサルティングサービスを主な事業とし、サイバーセキュリティ対策ソリューションやクラウドサービス関連事業を展開しております。また、ESGへの取り組みを強化し、持続可能な社会に向けて貢献してまいります。

東証スタンダード市場上場【証券コード：3565】









*文中に記載している社名・商品名は各社の商標または登録商標です。