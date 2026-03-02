東洋アルミエコープロダクツ株式会社（以下、当社）は、滋賀レイクスが実施する「レイクス・バスケットボール寄贈プロジェクト」に賛同し、このたび湖南市教育委員会へバスケットボール50球を寄贈いたしました。「レイクス・バスケットボール寄贈プロジェクト」は、滋賀レイクスが滋賀県内の企業・事業所と協働し、県内の小・中・高校へバスケットボールを届けることで、子どもたちがスポーツをより身近に感じられる環境づくりを進める取り組みです。2022年3月の開始以来、今回の寄贈を含めた累計寄贈数は4,697球となりました。

2月24日 日野町役場での贈呈式について

2月24日に日野町役場にて行われた贈呈式には、東洋アルミエコープロダクツ株式会社 生産ユニットリーダー 栗栖 真一が出席し、滋賀レイクス、また協賛企業として出席した東洋アルミニウム株式会社 日野製造所 所長 森口 克也様とともに、日野町教育長 安田 寛次様へロゴ入りのバスケットボールをお渡ししました。当社寄贈分のボールは、今後、湖南市内の小学校へ順次届けられる予定です。

地域とともに未来の子どもたちを支えるために

当社は、滋賀県に生産拠点を持つ企業として、地域とのつながりを大切にし、次世代の育成を支援する取り組みに積極的に取り組んでおります。本プロジェクトを通じ、子どもたちがバスケットボールに親しみ、身体を動かす楽しさを感じてもらえることを願っております。滋賀レイクスをはじめ、地域企業・行政の皆さまと協力しながら、今後も地域に貢献できる活動を継続してまいります。

会社概要

商号 ：東洋アルミエコープロダクツ株式会社代表者：代表取締役社⻑ 酒井大典本社所在地：⼤阪市⻄区⻄本町１丁⽬4-1設⽴：1969年11⽉1⽇URL：https://www.toyoalumi-ekco.jp/