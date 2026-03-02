ベネッセスタードーム　リニューアル特別番組第２弾　プラネタリウム新番組を3月25日より公開！「大宇宙からなぜ地球に生命が生まれたのか」

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長 兼 社長：岩瀬 大輔）は、東京本部である多摩オフィス（東京都多摩市）21階にあるプラネタリウム「ベネッセスタードーム」にて、地球生命誕生の謎を解き明かすプラネタリウム番組新作「大宇宙からなぜ地球に生命が生まれたのか」を2026年3月25日より上映開始いたします。

■リニューアルで進化した映像と音響で、科学とロマンが交差する宇宙の旅へ！

今回の新作「大宇宙からなぜ地球に生命が生まれたのか」は、リニューアルで進化したベネッセスタードームならではの臨場感あふれる映像と音響を最大限に活かした作品です。ベネッセスタードームは、2025年2月のリニューアルにより、超高輝度のLEDを採用した光学式プラネタリウムと、高輝度４Kプロジェクターの２つの最新機器を導入し、国内最高峰の明るさを備えたプラネタリウムとして生まれ変わりました。本作は、最新の映像と音響でまるで宇宙空間にいるかのような没入感を体験できます。

●解像度４K、音声6chの迫力：

解像度はリニューアル前の2Kから４Kへと大幅に向上し、音声も2chから6chへとグレードアップ。360度フルドームに広がる映像と音響で、さらに美しくなった星空や惑星の映像が好奇心を刺激します。

●壮大なテーマで大宇宙の世界へ：

劇中では地球生命誕生の謎を解き明かすため、なぜ人類が宇宙へと向かったのか、宇宙の誕生から太陽系の形成、そして地球の誕生までの壮大な歴史をたどっていきます。ナレーションは人気声優の杉田智和さん。深みのある声で、科学とロマンが交差する宇宙の旅へといざないます。

■新番組「大宇宙からなぜ地球に生命が生まれたのか」概要

・上映開始：2026年3月25日（水）～

※上映時刻は公式サイトをご覧ください

・上映時間：約30分

・対象年齢：高校生以上

・ストーリー：

この広大な宇宙の中で、生命が存在する場所は地球だけなのでしょうか。

その謎に迫るため、人類は宇宙へと向かいました。

銀河はどのように生まれ、太陽系はいかに形成され、そして地球に生命はどのように誕生したのか。

なぜ太陽系の惑星の中で、生命あふれる世界となったのは地球だけなのか。

答えを求めて宇宙を旅する私たちは、やがて「奇跡」という言葉の本当の意味を知ることになるのです。

・トレーラー動画：https://youtu.be/4Y0wZ9_diB8

■ベネッセスタードーム 基本情報

・所在地 東京都多摩市落合1-34 ベネッセコーポレーション東京ビル21階

・最寄り駅 多摩センター駅

・席数 61席

・運営 株式会社ベネッセコーポレーション

・営業日 【一般公開日】主に土・日・祝、学校の長期休暇期間

【団体公開日】火・水・金(祝日は除く)

※詳細は公式サイトの営業カレンダー(https://stardome.benesse.co.jp/guide/)をご確認ください

・休館日 月・木(祝日の場合はその翌日)、年末年始

・料金 おとな(高校生以上) 600円、シルバー(65歳以上) 300円

こども(中学生以下) 300円 ※膝上のお子様は無料

・公式サイト https://stardome.benesse.co.jp/