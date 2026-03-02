紙のように描ける、Wacom ポータブルパッド MovinkPad Pro 14対応反射防止フィルムを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、紙のような描き心地を実現した反射防止タイプの液晶保護フィルム「LCD-WMPP14P」を発売しました。
反射防止加工により周囲の映り込みを抑え、液晶画面を傷や汚れから守ります。
【掲載ページ】
品名：Wacom ポータブルパッド MovinkPad Pro 14対応紙のような質感反射防止フィルム
品番：LCD-WMPP14P 標準価格：3,520円（税抜き 3,200円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LCD-WMPP14P
紙に描くような描き心地を実現
特殊な表面加工により、まるで紙に鉛筆で描いているかのような自然な描き心地を再現しました。タッチ感度の低下もなく、快適に描画できます。
気泡が気にならない貼りやすさ
フィルムを貼る際に気泡が入りにくく、多少気泡が入ってしまっても時間経過とともに分散され、目立たなくなります。
画材別描き心地比較
ガラスや通常フィルムに比べ摩擦係数がかなり高く、紙に近い描き心地になっています。
傷や汚れから画面を守る多機能設計
硬度3Hのハードコート加工で液晶画面をしっかり保護します。
また、電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性を装備しており画面を汚れから守ります。
