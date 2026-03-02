カスタムサラダ専門店 クリスプサラダワークス「東京ドリームパーク店」を3月27日（金）にオープン！

写真拡大 (全2枚)

株式会社CRISP


株式会社CRISP（本社：東京都港区、代表取締役：宮野浩史）は、53店舗目となる「クリスプサラダワークス 東京ドリームパーク店」を2026年3月27日（金）にオープンします 。



「東京ドリームパーク店」は、ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」から徒歩5分、りんかい線「国際展示場駅」徒歩9分の「東京ドリームパーク」の2Fにオープンします。東京ドリームパークは、テレビ朝日が有明で手がける複合型エンターテインメント施設です。パークでのエンターテインメントを楽しむ方から、近隣にお住いの方など全ての方に、アプリでの事前注文によるスピーディーな食の体験と共に、ヘルシーで美味しく、その日の気分に合わせて自由にカスタマイズできるサラダという選択肢をお届けします。



・店舗名　　　クリスプサラダワークス 東京ドリームパーク店


・オープン日　2026年3月27日（金）


・住所　　　　東京都江東区有明3-3-8 TOKYO DREAM PARK 2F


・客席　　　　22席


・営業時間　　11:00-22:00（L.O. 21:30）


・URL　　　　crisp.co.jp(https://crisp.co.jp/)




オープンを記念して、東京ドリームパーク店限定クーポンを配布




【東京ドリームパーク店オープン記念クーポン】


　最大2,000円（400円×最大5回分）OFF


　１. 初回アプリダウンロードクーポン（400円OFF×3回分）


　　・コード　　crispappDL25


　　・利用期限　2026年4月30日（木）まで


　　※こちらのクーポンは期間延長または早期終了する場合があります


　　・利用回数　期間内に3回利用可能


　　・利用条件　初めてアプリをダウンロードした方限定


　　　　　　　　全店舗で利用可能
　　　　　　　　キッズサラダ・サイド・ドリンク利用不可　



　２. 東京ドリームパーク店限定クーポン（400円OFF×2回分）


　　・コード　　hellotdp


　　・利用期限　2026年3月27日（金）- 4月30日（木）


　　・利用回数　期間内に2回利用可能


　　・利用条件　東京ドリームパーク店限定


　　　　　　　　キッズサラダ・サイド・ドリンク利用不可





クリスプサラダワークス　crisp.co.jp(https://crisp.co.jp/)　　


2014年に東京で創業したクリスプサラダワークスは、「熱狂的なファンをつくる」というミッションのもと、おいしくてお腹いっぱいになる高品質なサラダを提供するカスタムサラダ専門レストランです。


現在は、東京/神奈川/大阪に51店舗を展開し、年間160万食以上提供するカスタムサラダのリーディングブランドです。