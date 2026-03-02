マイナカードは「持つ」から「使う」へ！若年層を主なターゲットにマイナカードの利便性を＝LOVE がPR！政府広報キャンペーン「マイナカードの利用促進」 を開始

政府広報キャンペーン「マイナカードの利用促進」記者発表会事務局

マイナカードは、本人確認、年齢確認、住民票等の各種証明書のコンビニ交付等、日常生活における利用シーンの拡大を続けています。その一方で、マイナカードで利用できるサービス・手続の中には知らないものがある、マイナカードを持ち歩いていないといった方も少なくありません。

このような状況を踏まえつつ、マイナカードの利便性についての気付きを得ていただき、マイナカードを「持つ」ことから「使う」 ことへの転換・促進を図ることを目的に、アイドルグループの＝LOVE(イコールラブ）を起用した政府広報キャンペーンを2026年3月2日（月）より開始いたします。

■マイナカードについて

現在、マイナカードの保有数は１億枚を超え、多くの国民のみなさまに保有いただいています。（本年1月末時点の 保有枚数約１億115万枚、人口に対する保有枚数率81.2%）

また、マイナカードを通じた利用シーンは拡大を続け、本人確認・身分証明、マイナ保険証、確定申告・引越しほか行政手続等、様々な日常生活で利用することができるようになりました。さらには、マイナポータルの運用やスマートフォンへの搭載など機能面も充実し、民間事業者の導入も進んでいます（2026年1月末時点で900社以上）。

■政府広報キャンペーンの目的について

今回のキャンペーンは全国民を訴求対象とするものですが、前述のとおり、マイナカードには若年層世代の利用が期待される機能が多く存在し、マイナカードの利用による利便性の実感をしていただけると考え、特に10代～20代の「Z世代」・「α世代」を中心とした若年層を主なターゲットとすることとしました。

加えて、マイナカードは本人確認機能などを活用し、ライブイベントにおけるチケットの転売防止等、安全・便利な民間ビジネスを実現するための取組を進めていることから、将来的に、特に利用が期待される若年層に対して、まずはマイナカードの利便性を知っていただくことが必要と考えているところです。

さらに、３月は入学や入社等により、若年層が転居を伴って新たな生活を迎えることが多く、引越しによる手続き等、マイナカードを活用できる機会も多いと考えられます。政府広報キャンペーンを通じ、この機会に是非マイナカードを自らご活用いただき、その利便性を実感していただきたいと考えています。

このような意図から、今回の広報キャンペーンでは、人気アイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）にご出演いただきました。若年層に浸透しやすい「音楽」に焦点を当て、＝LOVEが歌う、マイナカードの便利な利用シーンを訴求するCMオリジナルソングを制作しました。

キャンペーンでは、このオリジナルソングを軸に、TVCMやフルバージョンPVも公開。マイナンバーPRキャラクターであるマイナちゃんと＝LOVEのメンバーが登場し、マイナカードの利用で便利になる日常シーンについて、耳に残り、思わず口ずさんでしまうようなリズムと映像に乗せてお伝えします。

このほか、次の１.～７.のとおり、マイナカードの利便性をお伝えするための様々なコンテンツを展開します。

＜施策１.：新CMの放映＞

＝LOVEの全メンバーが登場する新TVCM「まだまだマイナー？マイナカード」を3月2日（月）から全国で放送いたします。 新TVCMは、＝LOVEのライブ会場を模したシーンからスタート。本キャンペーンのCMオリジナルソング「まだまだマイナー？マイナカード」を観客とのコールアンドレスポンスを交えながら歌唱します。マイナカードの具体的な利用シーンについて、映像を交えながら紹介し、日常のさまざまなシーンで役立つ存在であることをリズミカルに伝えています。

なお、本CMはTV放送開始に合わせ、YouTube、X、Instagramなどの各SNSでも広告配信を開始いたします。さらに、3月9日（月）からはTVer、Netflix、Amazon Prime Videoなどの動画配信プラットフォームでも順次Web CMを展開いたします。

また、TVCM撮影時のメイキング映像や、＝LOVEへのインタビュー動画も公開いたします。

新CM概要

タイトル：「まだまだマイナー？マイナカード」

放送開始日：2026年3月2日(月)

放送地域：全国

メイキング映像・インタビュー動画

公開場所：特設HP https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/

政府広報オンライン YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@govonline-jp

■＝LOVE インタビュー抜粋

◇新CMの撮影を終えて

（佐々木舞香さん）「こういう本当のライブ会場みたいなセットで、CMオリジナルソングを歌わせてもらって。そしてマイナちゃんの衣装が、私たちとお揃いなんです！動くたびにね、フワフワしててかわいいですマイナちゃん」

◇お気に入りの振り付けを聞かれて

（佐々木舞香さん）「私はやっぱり「マイナンバーカード♪」が好き。ハートを描いてカードを作るっていうところがすごいキャッチー。真似しやすいし、覚えやすくて踊ってて楽しいです」

（野口衣織さん）「小指で、約束みたいなところ（ポーズ）がかわいいなって思います。」

◇実際に使いたいと思ったマイナカードの機能は？

（大谷映美里さん）「コンビニのプリンターで住民票が取れる！すごい便利。役所に行くのってスケジュールとかで大変だったりするんですけど、身近なコンビニで住民票が取れるっていうのはすごいありがたいなって思います！」

◇コンビニで住民票がプリントできる機能、知ってましたか？

（佐々木舞香さん）「知ってました！取ったことあります！めっちゃ便利ですよ！すぐ手に入れられるもんね」

（齋藤樹愛羅さん）「これでゲットできちゃうの？ってびっくりしました」

（高松瞳さん）「何時でも行けるしね」

◇他に便利に感じた機能はありますか？

（大場花菜さん） 「病院行った時に保険証じゃなくて今はマイナンバーカードでできるので便利だなって思います」

（野口衣織さん）「お薬の記録もしてくれてるから、すごく便利だなって思います！」

◇マイナカードの利便性を誰に伝えたいですか？

（齋藤樹愛羅さん）「やっぱりファンの皆さんに伝えたいです！それこそ＝LOVEのライブに来る時とかに本人確認で使えますし、常に持ち歩いてほしいですね」

（山本杏奈さん）「私たちの父、母、祖父母や本当に老若男女の方に、このマイナンバーカードが簡単（に使える）というのを、私たちがしっかりとアピールして、たくさんの方により持ってほしいなと思います。」

◇ファンの皆さんにメッセージをお願いします

（高松瞳さん）「本当に今回作っていただいた振り付け、オリジナルソングの振り付けがとてもキャッチーで真似しやすいので、皆さんもぜひ一緒に踊っていただけたらなと思います」

＜施策２.：PV（CMオリジナルソング フルバージョン）の公開＞

本キャンペーンのCMオリジナルソング「まだまだマイナー？マイナカード」のフルバージョンPVを公開いたします。巨大マイナカードをバックに、マイナちゃんと＝LOVEがオリジナルダンスを披露しながら、マイナカードについてテンポよく歌いあげます。30秒CMでは含まれていない歌唱パートにもご注目ください。

PV概要

タイトル：「まだまだマイナー？マイナカード」

公開日：2026年3月2日(月)

公開場所：特設HP https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/

政府広報オンライン YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@govonline-jp

＜施策３.：縦型ショート動画の配信＞

＝LOVEのメンバーが2人組になり、マイナカードの利用シーンを伝える縦型ショート動画を計5本、政府広報のSNSで公開いたします。コンビニでの住民票取得、マイナ保険証、本人確認など、日常のシーンでマイナカードが活躍することをショート動画ならではのテンポの良さで紹介します。また、＝LOVEのメンバーとマイナンバーPRキャラクター「マイナちゃん」がCMオリジナルソングの振り付けの一部を行うショート動画も公開いたします。

縦型ショート動画概要

公開日：2026年3月2日(月)より順次公開

公開場所：特設HP https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/

政府広報オンライン YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@govonline-jp

※１.から３.までについては、特設HPと政府広報オンライン YouTubeチャンネルの掲載日が異なる場合があるため、ご注意ください。

＜施策４.：特設HPの公開＞

TVCM、フルバージョンPV、縦型ショート動画のほか、マイナカードの利便性や安全性について紹介する特設サイトを公開いたします。架空のマップ上にさまざまなマイナカードの活用シーンを直感的に掲出し、日常がマイナカードで便利になることを「自分ごと」として実感できる設計となっております。

特設HP概要

公開期間：2026年3月2日(月）～

特設HP URL：https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/

＜施策５.：『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』へのブース出展＞

マイナカードの体験型ブース「便利になっちマイにゃ展with＝LOVE」を、2026年3月14日（土）に開催される「マイナビ TGC 2026 S/S」に設置いたします。

ブースでは、CM／PV／縦型ショート動画／メイキング映像の公開のほか、マイナカードの利便性を訴求するゲーム型コンテンツをご用意しております。来場者・ゲームへの参加者には、限定ノベルティもご準備しておりますので、ぜひご来場ください。

※＝LOVEの出演はありません。

「便利になっちマイにゃ展 with＝LOVE」概要

開催日：2026年3月14日（土）

会場：国立代々木競技場 第一体育館（東京都渋谷区神南2-1-1）

時間：開場12:00／開演14:00／終演21:00（予定）

＜施策６.：東急渋谷スクランブルスクエア UCチカビジョン ジャック＞

2026年3月23日（月）より1週間、渋谷のランドマーク「渋谷スクランブルスクエア」にて大規模な展開を実施いたします。地下通路の要所に位置する大型サイネージを独占し、早朝4:30から25:00まで常時放映。渋谷駅を行き交う皆様に向けてアプローチします。

そのほか、屋外広告として、JT東日本 TRAIN TV、大阪メトロ トレビジョン、名古屋地下鉄 ナゴヤサブウェイビジョンにも出稿いたします。

東急渋谷スクランブルスクエア UCチカビジョン ジャック概要

放映期間：2026年3月23日(月)～3月29日(日)

放映時間：4:30～25:00

所在地：東京都渋谷区渋谷2-23 渋谷スクランブルスクエア アーバン・コアB2階

＜その他屋外広告＞

・ JR東日本 TRAIN TV（全線）

公開期間： 2026年3月16日(月)～3月22日(日)

・大阪メトロ トレビジョン（御堂筋線・中央線・谷町線）

公開期間：2026年3月16日(月)～3月22日(日)

・名古屋地下鉄 ナゴヤサブウェイビジョン（東山線）

公開期間：2026年3月16日(月)～3月22日(日)

＜施策７.：Abema×新R25タイアップ＞

「Abema」とビジネス映像メディア「新R25」がタッグを組み、マイナカードの利便性を若年層にアピールする特別タイアップ企画を展開いたします。期間中は、新R25公式YouTubeチャンネルにおいて特別動画の公開およびCM配信を実施。あわせて、公式XアカウントでのPR投稿による拡散も行います。

※＝LOVEの出演はありません。

Abema×新R25特別タイアップ企画概要

公開期間：2026年3月9日(月)～

公開場所：YouTube https://www.youtube.com/@shin_R25（@shin_R25)

新R25各種SNSX https://x.com/shin_R25（@shin_R25）

＜出演者プロフィール＞

＝LOVE（イコールラブ）

2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル『＝LOVE』でメジャーデビュー。これまでに19作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキングトップ10入りを果たしている。2026年4月1日に通算20枚目となるシングル『劇薬中毒』を発売予定。2026年4月18日(土)、4月19日(日)には＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」FINAL in 横浜スタジアムを開催予定。また6月20日(土)、6月21日(日)には＝LOVE STADIUM LIVEをMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催予定。