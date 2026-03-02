人気インフルエンサー パンナコタ監修 「激辛チャレンジ」体感グミ『激辛コーラグミ

カバヤ食品株式会社

カバヤ食品株式会社は、人気インフルエンサー パンナコタ監修の激辛チャレンジ系グミ『激辛コーラグミ』を 3月3日（火）より全国のセブン‐イレブンで先行発売しますので、お知らせします。

『激辛コーラグミ』は、“激辛チャレンジ”や“リアクション系体験動画”でZ世代から絶大な支持を集める人気インフルエンサーのパンナコタが監修した、とうがらしをイメージした真っ赤なビジュアルと刺激的な辛さが特長の激辛グミです。コーラ味をベースにした甘辛いバランスがクセになる味わいで、動画やSNSで投稿したくなる体験型の“食べたら叫ぶ”リアクション必至の激辛設計です。

グミは色・形・食感・フレーバーのバリエーションが豊富で、最近では食品やビーズソファのやわらかさまでもが再現されており、SNSでのコンテンツ発信・拡散がされやすい特性があります。本製品による「激辛チャレンジ」のリアルな体感が、SNSでのトレンド に敏感なグミユーザーのコミュニケーションのきっかけとなるように開発しました。 当社は今後もグミならではの楽しさや魅力をさらに広く届けてまいります。

＜『激辛コーラグミ』について＞

激辛コーラグミ1．製品特長

■とうがらし香料を使用しており、本物のとうがらしのような刺激を味わえるグミ

■辛さとコーラの甘さ・爽快感を組み合わせた甘辛いバランスと、噛むたびに感じられる弾力食感

■赤×黒を基調にした、“激辛”を強調したインパクトのある炎デザインのパッケージ

２．製品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/30852/table/87_1_79d1e1363b3152381665413ca812896a.jpg?v=202603021252 ]＜参考：パンナコタ プロフィール＞

激辛クリエイターとして活動しているパンナコタです！

激辛商品を中心に、幅広いジャンルのモッパンやASMRを発信しています。

特に激辛チャレンジや「○○してみた」企画を軸にしたエンタメ系コンテンツが好きです！

大量注文企画など、インパクト重視の動画で視聴者を引き込みます。

サムネイルや演出にも徹底的にこだわっていて、話題性と テンポの良さを武器に、刺激的で中毒性のある動画を作っています！